Dormire a 40 anni è un’attività da fare per almeno 7-9 ore al giorno. Ciò è quello che rivela una ricerca dell’americana National Sleep Foundation. Gli studiosi hanno frazionato la popolazione in differenti fasce d’età: in ciascuna di esse il periodo da dedicare al sonno è abbastanza differente. Seguire i suggerimenti di questa importante fondazione può affinare la vita quotidiana e anche guerreggiare l’invecchiamento.

Nessuno lo sa, ma se hai più di 40 anni ecco quanto dovresti dormire

L’ormone che incoraggia e appoggia il sonno è la melatonina, una sostanza che soccorre anche nel combattere contro l’invecchiamento cellulare, visto che parliamo di un potente antiossidante, ideale contro i radicali liberi. Secondo lo studio della fondazione americana a ciascuna stagione della vita le ore quotidiane da riservare al sonno sono di sostanziale importanza, a partire dai primi anni di vita, quando un bambino in buona salute dovrebbe dormire fino a 12-15 ore.

Anche se il suggerimento per un adulto è quello di dormire una discreta misura di ore, diverse persone tendono a vivere di riposi molto brevi, mentre altre preferiscono le dormite fino a mattino inoltrato. A 40 anni, quindi nell’età adulta, si può valutare un range lievemente più largo: l’ideale consta nel dormire almeno un minimo di 5 ore, e non oltrepassare un massimo di 8-9 ore.

Al di fuori di tale intervallo si possono generare dei meccanismi di modifica del ciclo sonno-veglia, che possono sovrapporsi con la capacità di concentrarsi e con una serie di meccanismi metabolici del nostro corpo. Pare difatti che un sonno regolamentare sia un tocca sana contro l’obesità, l’ansia e il diabete. Durante il sonno il nostro organismo si riapprovvigiona dopo tutte le attività fatte nel corso della giornata. Per dormire regolarmente anche a 40 anni sono valide le regole generali per un buon sonno.

Dunque, è importantissimo avere dei perfezionati cicli di sonno profondo e sonno REM. Volendo si può anche unire una breve pennichella pomeridiana, del periodo di circa mezz’ora. I cicli del sonno dovrebbero seguire quelli luce/buio delle ordinarie giornate. Sarebbe adeguato cercare di andare a dormire e di svegliarsi continuamente alla stessa ora, anche nel fine settimana.

Dormire più di 10 ore al giorno può condurre a frantumare la regolarità dei cicli di sonno, originando insonnia e difficoltà ad addormentarsi. Ecco dunque quanto bisogna dormire arrivati alla soglia dei 40 anni.