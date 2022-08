Nessuno lo sa, ma settembre è il periodo ideale per piantare questi fiori

Settembre è il mese ideale per piantare dei fiori e aggiungere un tocco di colore al balcone o in giardino. Questo periodo invita al giardinaggio, sono molti i lavori da svolgere, tra la raccolta e la semina di nuove piante. Puoi creare composizioni di colori incantevoli che ravviveranno il tuo spazio esterno durante la stagione fredda.

Ecco i fiori che puoi piantare a settembre

A settembre potrai sbizzarrirti tra innumerevoli fiori e piante da piantare. La terra è ancora calda, i semi potranno germogliare velocemente. Le temperature più miti, l’aria fresca e il calore del sole autunnale stimoleranno una buona crescita delle tue piante. Se vuoi affrontare l’inverno con colore, dovresti sfruttare questo momento per piantare i fiori più resistenti.

Ti potrebbe interessare: Ecco le piante di settembre: questo è il periodo ideale per piantarle

Ciclamini

I suoi fiori vivaci, rivolti in alto, possono rallegrare il terrazzo nei mesi freddi. Non è una pianta troppo esigente, ma dovrai conoscerne le necessità, per farla crescere e mantenerla sana. Il ciclamino va annaffiato con regolarità, ma senza esagerare, altrimenti si formeranno ristagni d’acqua particolarmente dannosi per questa pianta. Prediligi le zone fresche e la mezz’ombra.

Calendule

Le calendule sono famose per i loro fiori arancione intenso e per le incredibili proprietà benefiche. Non di rado si trovano creme a base di calendula per curare irritazioni cutanee o arrossamenti. Questa pianta ama il sole e si sviluppa bene se trova un terreno di qualità e ben drenato.

Narcisi

A settembre potrai piantare i narcisi. Se vorrai goderti fioriture primaverili incantevoli, ti converrà effettuare la messa a dimora nei primi giorni del mese, non attendere l’autunno inoltrato. Così facendo, ne favorirai il radicamento e la crescita seguente. Facilissimo da coltivare, il narciso è tra i primi ad annunciare la primavera con i suoi fiori gialli e bianchi.

Bucaneve

Non farti ingannare dal suo aspetto piccolo e dai fiori bianchi solitari, il bucaneve è una pianta erbacea molto robusta. Tollera bene il freddo e le gelate invernali, preferisce la mezz’ombra ai posti assolati. Se le assicurerai un terreno umido, drenante e ricco di nutrienti ti ripagherà che una buona crescita.

Iris

A settembre, se pianterai gli iris in giardino, potrai realizzare bellissime composizioni di fiori viola, gialli, bianchi e rosa. Dovrai avere cura, però, di garantire uno spazio vitale di almeno cinque centimetri a piantina, in un angolo che sia riparato dalle correnti d’aria e dalle gelate invernali.

Aster

Noti anche come settembrini, gli aster regalano una gradevole nota di colore in autunno al tuo giardino. Il suo nome lo deve alla particolare forma dei fiori a stella che ricorda le margherite. Come tutte le piante rustiche, può tollerare molto bene le temperature più rigide, basta assicurarle la giusta esposizione al sole.