Quasi tutti siamo alla ricerca di qualcuno che apprezzi le nostre capacità e proprietà, riuscendo al contempo a migliorare ma anche a “perdonare” alcuni difetti. Globalmente abbiamo la percezione che solo un ristretto numero di persone è in grado di adempiere a questi tratti, ma per alcuni individui essere amati è realmente complicato. Non perchè non vogliano esserlo, quanto piuttosto perchè in un modo o nell’altra palesano alcune caratteristiche, anche molto diversificate tra loro, che rendono questi segni difficili da amare. Quali sono?

Questi sono i segni zodiacali difficili da amare. Lo sapevi?

Scorpione

Sulle prime sono interessanti, e anche sulle “seconde”, ma è difficile comprendere realmente cosa va cercando Scorpione dalla propria vita amorosa. Al contrario sembra volerlo sapere direttamente dal partner di turno. Se è molto ligio e professionale sul lavoro, Scorpione è a tratti difficile da comprendere e da accettare in ambito amoroso.

Capricorno

Capricorno non è uno sbruffone ma è fondamentalmente convinto che la controparte debba supportarlo e sopportarlo in ogni caso, anche se sta perpetuando un comportamento non congruo. Ha una visione quindi a dir poco “bizzarra” dell’amore, e non è orientato a cambiare mai da questo punto di vista.

Vergine

Sono anche romantici a modo loro, però si fanno abbastanza desiderare, anche perchè Vergine non sembra aver realmente bisogno di nessuno o quasi. “Tutti sono utili, nessuno è indispensabile” sembra voler urlare ai 4 venti, ma è realmente così, non per supponenza. E’ un profilo indipendente che difficilmente si “adatta” alla controparte, anche quando sarebbe saggio farlo.