Ufficiale: queste città siciliane sono le più belle, ecco la classifica

Tra mare e architettura barocca, la Sicilia è un territorio da scoprire in lungo e in largo. Una delle mete più gettonate durante le vacanze, quest’isola è molto di più. Una storia che affonda le radici in tempi lontani, tanto lontani che incrociano la leggenda; un patrimonio artistico, culturale e paesaggistico che è tra i più ricchi d’Italia e del Mondo, una cucina che sa deliziare ogni palato, per varietà e prelibatezza dei piatti. Vediamo quali sono le città più belle della Sicilia!

Palermo

Con degli influssi greci, romani, arabi, svevi, normanni, ma anche francesi e spagnoli, Palermo è un’esplosione di culture, profumi e colori. Un’esplosione che nutre i cinque sensi, tra mercati storici che vi faranno pensare ai suq arabi, chiese barocche e palazzi liberty. Lasciatevi catturare dalla storia millenaria che caratterizza questa città, dai suoi volti sfaccettati, dal clima sempre mite e dolce. Inoltre, a soli quindici minuti dal centro storico potrete raggiungere la spiaggia di Mondello. Questa è fra le spiagge più belle d’Italia, con le sue acque cristalline e paesaggi mozzafiato.

Taormina

Il Teatro Greco, la rigogliosa Villa Comunale, il Palazzo Corvaja, il Duomo e il bellissimo Corso Umberto: questa è Taormina. Stiamo parlando di un posto incantato, in cui si legano in maniera inscindibile la storia e la natura, il vecchio e il nuovo, la montagna e il mare. Facile innamorarsi così. Una volta qui, fate un salto a Isola Bella, un isolotto che, visto il nome, non ha bisogno di ulteriori descrizioni. Una delle mete che non dovrebbero mai mancare se si decide di venire in Sicilia!

Siracusa

Siracusa è una perla, un gioiellino che ci invidia il mondo intero, con il suo centro storico che sorge su un’isoletta, Ortigia, fatto di vie intricate e romantiche. E’ consigliato visitare la Fonte Aretusa, in cui la realtà incontra la fantasia, per poi fare un salto al Parco Archeologico della Neapolis, dal fascino antico. Una tappa imprescindibile è la chiesa di Santa Lucia alla Badia, bellissma, che contiene tra le sue mura nientemeno che un Caravaggio.

Cefalù

Cefalù sarà il vostro approdo se volete conciliare natura e storia: un borgo marinaro dipinto dalle montagne alle sue spalle, protetto da un promontorio roccioso e cullato dalle acque del mare. A soli pochi chilometri da Palermo, Cefalù è una delle mete più gettonate. Vicoletti, archi, scorci di mare che si intravedono dalla città e palazzi antichissimi sono solo alcune della attrattive di questa città magica, insieme a un Duomo imponente e a una spiaggia che è tra le più apprezzate.