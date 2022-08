Dolori muscolari? Ecco 5 cose da evitare per alleviare i fastidi

Per alleviare i dolori muscolari ci sono 5 cose che si possono fare e che risultano particolarmente efficaci nel breve periodo. Quando ci si allena, i muscoli si contraggono e costringono la resistenza a muoversi. Questa rottura delle fibre muscolari è nota come “stress progressivo” ed è essenziale per la crescita muscolare.

L’esercizio fisico provoca micro strappi nei muscoli, con conseguenti infiammazioni, dolori e gonfiori. Si tratta di un processo naturale chiamato indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata (DOMS). È perfettamente normale e dovrebbe scomparire dopo qualche giorno. Tuttavia, se l’indolenzimento muscolare è prolungato o continua con intensità per più di 2 settimane, può essere indicativo di una patologia sottostante.

La postura è un aspetto del fitness per lo più trascurato. Una postura corretta contribuisce alla salute delle articolazioni, alla forza muscolare, ai livelli di energia e all’umore. Spesso ci dimentichiamo della nostra postura quando siamo impegnati negli esercizi. Questo potrebbe avere un impatto sulla postura. Pertanto, è necessario prestare attenzione durante l’esercizio. Assicuriamoci di non piegarci in avanti, ma di mantenere una buona postura eretta, preferibilmente con i piedi alla larghezza delle anche, le ginocchia leggermente piegate e la schiena dritta.

Come evitare i dolori muscolari

Lo stretching può aiutare a prevenire l’indolenzimento muscolare, la rigidità e le lesioni. Il momento migliore per fare stretching è subito dopo l’allenamento. Ogni allungamento deve essere mantenuto per almeno 30 secondi. In questo modo il muscolo avrà il tempo sufficiente per raggiungere la sua lunghezza massima e stimolare le fibre muscolari giuste. Prima di eseguire lo stretching, è necessario tenere conto del tipo di esercizio che si sta svolgendo. Se si esegue un allenamento ad alta intensità, è necessario allungare i muscoli dopo l’allenamento.

La terapia del calore è un ottimo modo per alleviare l’indolenzimento muscolare. Aumenta il flusso sanguigno, accelerando il processo di guarigione. Inoltre, aumenta la quantità di tempo in cui i muscoli rimangono in uno stato di rilassamento, il che può aiutare a prevenire crampi e spasmi. Si può fare una bella doccia calda dopo l’allenamento, usare una borsa dell’acqua calda o anche mettere una coperta sulle gambe.

Se si avverte un dolore muscolare cronico e grave, molto probabilmente ci si è allenati oltre le proprie capacità e si ha bisogno di riposo. Se invece abbiamo semplicemente un dolore muscolare che non accenna a diminuire e vogliamo accelerare il processo di recupero, possiamo eseguire esercizi leggeri mirati ai muscoli interessati.

Mangiare bene, idratarsi e ricorrere all’arnica

L’esercizio fisico comporta una maggiore sollecitazione dei muscoli e degli organi. È quindi importante aumentare l’assunzione di acqua di almeno 1 litro al giorno. Quando si fa esercizio fisico, si aumenta il tasso metabolico, il che significa che si bruciano più calorie durante l’allenamento, ma anche dopo. Per questo è importante mangiare bene e idratare il corpo con le giuste sostanze nutritive e calorie dopo l’attività fisica per evitare i dolori muscolari.

Infine, nel caso i cui i dolori siano evidenti possiamo ricorrere al gel all’arnica. Il prodotto è una soluzione fenomenale per risolvere in pochi giorni il problema ed eliminare il dolore.