Le vacanze sono agli sgoccioli e alla fine di ogni estate si ragiona ad una pulizia della casa e degli ambienti in cui viviamo per riuscire poi affrontare con tranquillità l’inverno. Il quesito è sempre da dove è meglio partire e come è meglio organizzarsi. Importante però è anche dedicargli il sufficiente tempo, questo dipende parecchio dalla dimensione della casa e dagli arredamenti, se siete soli o se potete farvi assistere da qualcuno.

Conteggiate che serve almeno il doppio e un po’ di più del tempo usuale che impiegate a pulire abitualmente casa, per essere sicuri triplicate il tempo. Oggi vedremo cosa pulire con accortezza.

Ecco cosa bisogna assolutamente pulire in casa a fine estate

Partiamo dai balconi. Prima dell’arrivo del freddo anche gli ambienti vanno ordinati per bene. Impiegate pure l’aspirapolvere, sostituirete poi il sacchetto o lo pulirete. Passate in ogni angolo, spostando vasi o altri arredi per rimuovere comunque tutti i residui. Date anche una occhiata alla pavimentazione se è a posto o in caso se vi sono minuscole riparazioni da fare.

Attenzione a quell’erba che germoglia tra una piastrella e l’altra o negli angoli, va rimossa e verificato che non abbia generato fessure dove l’acqua potrebbe penetrare. Passiamo al soggiorno. Solitamente è il soggiorno dove si mantengono i libri e i ricordi, è forse la stanza più difficoltosa perché piena di tante cose diverse. Occupatevi, dei tappeti anche con queste indicazioni e toglieteli.

Cominciate dalle ante chiuse, togliendone tutto il contenuto e pulendo all’interno con aspirazione o con un panno. Ora il segreto è muoversi dall’alto, questo anche quando spolverate normalmente. Rimuovete mensola per mensola ogni cosa vi si trovi e utilizzando sempre il prodotto caratteristico per il materiale che andate a trattare, passate per bene. Infine, la cucina. Anche in cucina partiamo dall’interno, cioè ante e cassetti. Sempre iniziando dall’alto, rimuovete quanto contenuto, aspirate o utilizzate un panno per pulire l’interno, anche negli angolini coperti.

Tale è un ottimo momento per fare un po’ di ordine tra pentole, piatti, bicchieri e accessori o ordinare meglio la dispensa. Ora, potete avanzare alla normale pulizia delle parti esterne, con un prodotto sgrassante ma adatto al materiale che trattate e poi fornelli, lavandino come di consuetudine. Ecco dunque su cosa concentravi per queste pulizie di fine estate, in modo da prepararvi bene al periodo freddo.