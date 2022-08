Il concetto di sensibilità è relativamente generico e può indicare una predsposizione caratteriale legata ad un concetto di empatia, preoccupazione e “carità” verso una persona oppure verso una categoria di persone. E’ un termine solitamente legato ad un’idea positiva, ma come quasi ogni tratto non bisogna esagerare, oppure l’eccessiva sensibilità può anche causare fraintendimenti diffusi e problematiche di ogni sorta. Quali sono i segni zodiacali fin troppo sensibili secondo lo zodiaco? Ecco la risposta, secondo il nostro punto di vista.

Ecco i 3 segni zodiacali…troppo sensibili. Sai quali sono?

Cancro

Ha un fare apprensivo quasi da “genitore tradizionale” anche se è molto giovane oppure semplicemente senza prole. E’ molto protettivo in relazione alle persone che ama realmente, ma questo prodigarsi manifesta anche un livello di invadenza difficilmente tollerato e tollerabile per molti. E’ fin troppo sensibile in senso negativo, quasi pessimista, e questo si ripecuote sulle relazioni sociali.

Bilancia

Apparentemente è in grado di gestire la propria, spiccata sensibilità. Va comunque ricordato che si tratta di un profilo egualitario, cioè che manifesta una tendenza a provare a tenere tutto in ordine, perchè teoricamente quasi ogni fattore può fargli dubitare del proprio operato. Per questo motivo Bilancia deve continuamente autolimitarsi.

Capricorno

Appaiono spesso freddi e distaccati ma chi conosce a menadito un Capricorno sa che è una sorta di apparenza, una “maschera”, in quanto è estremamente preoccupato sull’idea che da alle altre persone, in alcuni casi è fin troppo concentrato e si focalizza poco sulle proprie effettive capacità. Eccessivamente sensibile in merito alle opinioni altrui, quindi.