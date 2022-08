Scegliere oculatamente come comportarsi e cosa fare di volta in volta costituisce la maniera più razionale e lucida possibile, almeno idealmente, eppure soprattutto nelle condizioni di vita sociali comuni a volte è anche essenziale comprendere quando è meglio “spegnere il cervello” e lasciare andare le cose naturalmente parlando. Ma non è una scelta per i segni che secondo l’opinione comune…pensano troppo, caratteristica che li vede ragionativi e costantemente preoccupati sul da farsi in modo quasi ossessivo. Quali sono questi profili?

Ecco i segni che…pensano troppo, secondo lo zodiaco!

Acquario

Acquario probabilmente ha “paura” di non essere all’altezza, altrimenti sarebbe difficile da spiegare quanto spesso pensa a come operare al meglio nell’ambito sociale in generale. Per trovarsi costantemente qualche passo davanti agli altri sta sempre a riflettere su tutti i dettagli ma non essendo questo “salutare” per la propria mente, finisce per perdersi per strada.

Ariete

Ha il cervello che sembra andare in 8 direzioni, anche quando deve interfacciarsi ad un’azione normale, di routine. La sua mente è encomiabile in quanto ad efficienza ma è impossibile anche per lui tenere a bada tutti questi pensieri. Spesso infatti si fa troppo condizionare da ciò che pensa che in molti casi risulta essere superfluo.

Toro

E’ in fissa costante con l’ottimizzazione. Toro deve fare i conti con una personalità non così competitiva ma che da l’impressione di non voler essere mai soddisfatta del proprio operato. Inoltre basta una critica o una considerazione per avviare quello che è un processo mentale che in alcuni casi lo porta a stressarsi per nulla. Toro spesso difetta nella praticità pura.