La spaccatura dei pomodori è un problema abbastanza frequente quando giunge il periodo dello sviluppo completo dei frutti. Numerosi agricoltori, infatti, forse perché sono alle prime esperienze, quasi sempre si domandano come mai la buccia dei pomodori è contrassegnata da visibili spaccature. Si tratta di linee perpendicolari che scavano la parte esterna della buccia, detta epicarpo. Bisogna dire subito che lo spacco del pomodoro non incide sulle sue caratteristiche, quindi i frutti risultano mangiabili.

Però, bisogna fare attenzione al problema e comprenderne le cause, anche perché potrebbe essere il punto d’entrata di altre affezioni, ed è inoltre facile preda per i parassiti. Oggi vedremo i motivi più noti del perché i pomodori si spaccano.

Ecco svelato perché la buccia di pomodoro si spacca: incredibile

La spaccatura dell’epicarpo dei pomodori viene elencata fra le fisiopatie di tale pianta, così come le foglie ondulate e il marciume apicale. Il motivo degli spacchi è un imprevisto sbalzo idrico, dovuto, ad esempio, a una intensa e continua pioggia. Se alle piogge si accompagna una marcata escursione termica, il riscontrarsi del problema è molto più possibile. Lo spacco può essere originato anche da un pessimo annaffiamento dell’orto. In molti gettano, infatti, acqua in abbondanza alle piante nelle ore calde della giornata, e questo può condurre all’apertura dei frutti.

La crepa dei pomodori succede normalmente nel momento della maturazione, ovvero quando la buccia muta colore e si ammolla. Il frutto mostra visibili fessurazioni, che hanno un andazzo circolare o radiale rispetto al punto d’incrocio del peduncolo. Tali spaccature sono generalmente superficiali e interessano la buccia, ma nei casi più gravi possono colpire anche la polpa. In tal caso, il rischio è la manifestazione di muffe e marciumi che rendono immangiabile il frutto. Poi, ciò può richiamare parassiti come le formiche.

Per risolvere questo problema, si suggerisce di dare acqua al mattino presto o alla sera, evitando le ore calde della giornata. A tale accortezza si può obbiettare il fatto che non si possono verificare le precipitazioni naturali ed evitare le tanto paventate bombe d’acqua. Quello che possiamo fare, però, è perfezionare il drenaggio del terreno, in modo che l’acqua non ristagni per troppo tempo nel campo. Dunque ecco spiegato il perché i pomodori hanno delle spaccature sulla buccia.