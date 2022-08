Elimina le pieghe delle lenzuola appena messe sul letto, senza stirarle! ecco come

Vedere le pieghe delle lenzuola significa che dobbiamo stirarle ma questo è proprio ciò che vorremmo evitare di fare. Ma lo sai che le lenzuola stropicciate sono la principale fonte di stress per gli ospiti di un hotel? Le lenzuola stropicciate possono essere un ostacolo per molti potenziali ospiti. Per questo motivo, gli hotel devono impegnarsi a fondo per garantire che le lenzuola e gli asciugamani rimangano senza pieghe durante il check-in, il check-out e nel frattempo.

A tal fine, gli hotel tendono a utilizzare due metodi: la biancheria da letto antipiega e il servizio sprinter. Il primo è disponibile in diversi materiali (cotone, lino, microfibra) e ha un’estremità costruita per evitare le pieghe. Il secondo prevede il lavaggio, l’asciugatura e la stiratura della biancheria entro 24 ore dal check-out degli ospiti.

Il servizio Sprinter è il metodo più comune per prevenire le grinze nella biancheria da letto. Il processo, noto anche come “stiratura”, consiste nel mettere la biancheria in un sacchetto per indumenti e farla passare attraverso una pressa commerciale per eliminare le pieghe. Nei migliori hotel, la stiratura viene effettuata mentre gli ospiti sono in camera.

Altri utilizzano un metodo diverso per garantire che gli ospiti ricevano lenzuola appena stirate. Come parte del processo, gli addetti alle pulizie spruzzano sulle lenzuola e sulla biancheria da letto uno spray antipiega. Poi lasciano asciugare le lenzuola all’aria, in modo che non si formino pieghe fino al momento del check-in dell’ospite successivo. Noi però non siamo un hotel e quindi come facciamo a eliminare le pieghe delle lenzuola?

Come eliminare le pieghe dalle lenzuola: Metodo tradizionale di stiratura

Il modo migliore per eliminare le pieghe dalle lenzuola è stirarle. Questo metodo è abbastanza semplice, ma richiede un po’ di tempo e di impegno. Pieghiamo l’estremità delle lenzuola verso il centro del letto e poi pieghiamo la parte inferiore delle lenzuola verso la parte superiore del letto. In questo modo, si eliminano le pieghe della parte aderente delle lenzuola, lasciando il resto intatto.

Mettiamo qualche goccia d’acqua di acqua profumata nel beccuccio del ferro da stiro e impostiamolo su un calore medio. -Quindi, stiriamo con cura il lenzuolo superiore, assicurandoci di coprire l’intero lenzuolo con il vapore del ferro. Una volta stirato il lenzuolo superiore, dobbiamo fare lo stesso con quello inferiore. Chi non ama stirare, cioè la maggior parte della popolazione, può usare delle lenzuola in microfibra o munirsi di ammorbidente spray.

Ammorbidente spray senza stiratura

L’Ammorbidente spray è un antipiega che molti utilizzano per ottenere una biancheria da letto senza pieghe. Si tratta di uno spray antipiega che, come la maggior parte degli spray, si attiva a contatto con il calore. Il prodotto è a base d’acqua ed è disponibile in diverse profumazioni, tra cui lavanda e agrumi.

Quando si usa l’ammorbidente, assicurarsi di agitare bene la bomboletta prima di spruzzare le lenzuola. Una volta spruzzate le lenzuola, lasciamole riposare per un paio di minuti in modo che si riscaldino. Una volta che le lenzuola sono calde, si possono piegare o stendere sul letto. Il riposo sarà garantito!