Il contesto crypto, ossia relativo alle criptovalute e tutto il mercato finanziario che si è venuto a creare nel giro di poco più di un decennio, continua ad avere una forte influenza anche “culturale”, in quanto le valute basate su crittografia tendono a dividere parecchio i giudizi, tra chi le considera eccessivamente inaffidabili, in quanto decentralizzate e quindi “volatili”, come tra l’altro ampiamente dimostrato dalla storia recente, e chi invece le considera come il denaro del futuro. Ethereum riesce da anni ad essere considerata una valuta basata su crittografia ambiziosa ma anche votata al cambiamento.

Ethereum, conviene acquistarlo? Ecco le previsioni: “da non credere”

Ethereum è attualmente in seconda posizione per quanto riguarda la quantità di risorse scambiate e popolarità, appena dopo Bitcoin. Il progetto Ethereum ha “visto la luce” lo scorso decennio, con lo sviluppo della prima versione nel 2015. Si tratta in primis di una intera piattaforma che fa uso di blockchain proprietaria, i cosiddetti smart contract che necessitano della valuta Ether, che funge sia da “libro mastro” che da “benzina” per far funzionale il tutto.

Anche il valore di Ethereum, pur essendo considerato “stabile” per la maggior parte delle criptovalute, è sostanzialmente e sempre in “movimento”, ma sono molti a puntare su questa valuta perchè più adattabile e moderna, anche dal punto di vista ambientale.

Le transazioni di criptovaluta infatti necessitano di un importante dispiego di energia, e ridurre questa quantità di energia, che significa importanti emissioni, già costituisce un obiettivo importante da parte degli sviluppatori.

Presto Ethereum si “convertirà” si prepara al “Merge”, ossia una la fusione con un’altra valuta minore, Beacon Chain, che sancirà il passaggio definitivo, dal Proof of Work (PoW) al Proof of Stake. Questo ottimizzerà il tutto, garantendo una importante riduzione delle emissioni e costi di transazione, fino al 99,9 % rispetto ai valori attuali.

Data l’importanza di avere a che fare con una valuta green, ciò influirà molto probabilmente in modo positivo sul valore, attualmente attestato su 1.518 dollari, a partire dalla metà di settembre in quanto il Merge, seppur non ufficialmente, dovrebbe verificarsi proprio il 15 del mese prossimo.