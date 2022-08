Spesso i segni d’acqua dello zodiaco sono considerati quelli maggiormente preoccupati del da farsi e indiscutibilmente apprensivi, connotazione che è figlia indubbiamente di un atteggiamento maturo e previdente che prova ad anticipare i problemi o quantomeno a ridurne l’impatto. Tra gli uomini la faccenda è sensibilmente diversa in quanto non tutti quelli effettivamente apprensivi lo sono in ogni situazione, chi lo diventa una volta raggiunta l’età adulta, ma c’è anche chi lo è fin dall’infanzia. Ecco i segni degli uomini più apprensivi.

Gli uomini più apprensivi secondo lo zodiaco sono…

Scorpione

L’uomo Scorpione ha bisogno di un controllo sufficiente sulla propria vita per essere felice. E’ nato così, ed in questo modo approccia l’esistenza che “vive”, ma tende sempre ad essere un po’ pessimista ed a preoccuparsi troppo. Se diventa genitore è uno del tipo “vecchio stampo”, in quanto ad apprensione e inevitabilmente immagina il peggio, sempre e comunque.

Pesci

Pesci, almeno l’uomo di questo segno, tende a sentirsi inadeguato o “non abbastanza” da affrontare i problemi o la maggior parte. C’è quindi una sorta di sottovalutazione legata alla propria persona, difficilmente spiegabile razionalmente. Quindi è un apprensivo “personale” più che in relazione agli altri, come facilmentee intuibile.

Cancro

Pensa troppo e spesso si fa problemi che in realtà non potrebbero manco esistere nella maggior parte dei casi. Cancro è il maestro delle preoccupazioni inutili e anche l’uomo di questo profilo è un maestro vero nello sviluppare apprnsioni condite da un’aura di nervosismo diffuso, percepibile anche a chilometri di distanza.