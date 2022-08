Le capacità oratorie sono apprezzate fin da tempi antichissimi e stanno a significare un talento vero e proprio nel parlare e nell’avere una grande incidenza e “magnetismo” nei dialoghi. Gli oratori sono le persone che attraverso una preparazione profonda ma anche in merito ad una condizione preesistente caratteriale, sono in grado di essere molto influenti sulle altre persone, semplicemente utilizzando le parole. Anche lo zodiaco definisce alcuni segni particolarmente bravi nell’arte oratoria, termine di origine greca e latina. I più grandi oratori dello zodiaco sono i seguenti.

I migliori oratori dello zodiaco. Quali sono questi segni?

Gemelli

La consueta capacità di avere “due personalità” è un vantaggio per Gemelli che in ambito oratorio è un maestro, essendo capace di “vestire” i panni di due persone diverse, in quanto questo confersce loro un’innata credibilità, che è probabilmente ben riposta.

Scorpione

Scorpione da sempre un senso di grande solidità ed affidabilità, è un profilo molto concentrato sulle parole che dice e questa forma di essere “misurati” li fa appariree affidabili e credibili. Difficile contestare Scorpione dal punto di vista logico, bisogna portare fatti concreti. Generalmente non è un segno “quaquaraqua” ma un profilo che fa corrispondere i fatti alle parole.

Bilancia

Ama parlare, dialogare, confrontarsi, e anche se è molto concentrato sulle proprie azioni, da l’idea di ascoltare, quindi a sua volta viene portato ad essere ascoltato a sua volta. Bilancia appare come un democratico vero, duro e puro, anche se è molto “accentrativo” in merito alla propria condizione. E’ molto sicuro delle proprie capacità.