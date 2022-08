La socialità ci porta inevitabilmente a confrontarci anche in modo importante nei confronti delle altre persone. Chi è in grado di mantenere un buon equilibrio tra la personalità di cui dispone e quella di adattamento, in genere viene apprezzato ed è in grado di porsi in modo sano nei confronti delle altre persone. In tal senso anche la capacità di accettare consigli, è utile e dimostra rispetto e capacità di ascoltare opinioni diverse, ma per alcuni un consiglio rappresenta una forma di costrizione se non di imposizione. Ecco secondo lo zodiaco, quali sono i segni che non accettano i consigli, anche quelli in ottima fede.

I segni che non accettano i consigli! Sai quali sono?

Toro

E’ troppo orgoglioso per ammettere che il suo modo di fare è sempre perfettibile, e spesso la prende sul personale, “dimenticando” che molto semplicemente nessuno è perfetto e si può sempre migliorare. In realtà Toro ne è consapevole ma tende a volerlo dimenticare se è qualcun’altro a farlo notare.

Bilancia

Eccessivamente perfezionista e un po’ fissato con la propria efficacia per essere permeabile ai consigli, Bilancia manifesta una tendenza un po’ supponente e saccente quando deve essere “preso di mira da consigli”, che per lui non sono positivi anche se in buona fede. Bilancia è fatto così, prendere o lasciare.

Scorpione

Scorpione ascolta tutti ma molto raramente adotta consigli. Quindi si può dire ascolta i consigli ma non hanno un effetto vero e proprio sulle proprie azioni. La mente dello Scorpione funziona in modo diverso, fa suoi i consigli che riceve così bypassa il fatto che non siano scaturiti da lui.