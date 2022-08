Il collutorio è un prodotto parecchio sparso nelle nostre case, ma quasi sempre non viene utilizzato nel modo esatto. Infatti numerose persone credono che questo liquido fresco e colorato sia una sorta di intruglio magico, ma in realtà non è così. Oggi vedremo i frequenti errori che si fanno quando si usa questo prodotto e anche quando non va usato.

Nessuno lo sa, ma ecco quando NON devi assolutamente usare il collutorio

Il collutorio da solo non è in grado di togliere la placca batterica dalle superfici orali. La placca batterica deve essere levata meccanicamente. Purtroppo il semplice risciacquo non è in grado di frantumare la placca e di staccare i batteri dai denti e dalle mucose. Ecco perché se utilizzi solo il collutorio non sei efficiente nella pulizia. Lo spazzolino, il filo e gli scovolini sono necessari: il collutorio non può sostituirli. Dunque il questo prodotto non va assolutamente usato in sostituzione del normale dentifricio.

Parecchi collutori racchiudono la clorexidina, che ha un potere antibatterico.L’utilizzo giornaliero di prodotti che racchiudono tale molecola può generare, a lungo andare, degli effetti collaterali. Diversi esempi sono la manifestazione di macchie scure sui denti oppure un cambiamento nella percezione del gusto. Per siffatto motivo, i collutori a base di clorexidina devono essere impiegati soltanto in situazioni particolari e per brevi periodi, su segnalazione del vostro odontoiatra di fiducia, per esempio in caso di operazioni di chirurgia orale o quando hai bisogno di un aiuto in più contro l’irritazione gengivale.

Il collutorio in diversi casi può rafforzare l’azione di spazzolino e filo. Però dovete fare attenzione a come lo utilizzate. Difatti, se diluite il prodotto ed eseguite uno sciacquo di pochi secondi, diminuite parecchio l’effetto del collutorio. Tali prodotti in genere non vanno sciolti con acqua. Per sfruttare al meglio i benefici del collutorio è bene rispettare le indicazioni riportate sulla confezione e sciacquare per il tempo corretto, che di solito va dai 30 secondi fino ad un minuto.

Ogni prodotto può avere un’indicazione diversa in base agli ingredienti. Infatti in diversi casi è meglio utilizzare il collutorio almeno mezz’ora dopo aver spazzolato i denti, perché certune componenti del dentifricio potrebbero cancellare l’azione del risciacquo. Dunque non bisogna usarlo se non si ha un’effettiva segnalazione del proprio dentista.