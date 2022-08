Il concetto di gioiello è cambiato molto dalla prima vera definizione, che fa riferimento in un molto generico oggetto anche grezzamente lavorato adibito ad un utilizzo prettamente estetico. I gioielli infatti, in questo senso “generico” sono stati i primi oggetti sviluppati dai nostri antenati con funzioni non legate a quello degli utensili, ma che hanno avuto quasi da subito un ruolo anche simbolico, nonchè morale e sociale.

Non è un caso che con le prime tecniche di metallurgia e le prime forme di metalli lavorati i gioielli abbiano acquisito una nuova connotazione, oltre a quella simbolica, soprattutto economica in quanto ha rappresentato un ottimo modo per “mettere assieme” materiali rari e preziosi.

Nessuno se lo aspetta ma questi gioielli valgono una fortuna

I gioielli antichi dal punto di vista collezionistico sono quelli sviluppati durante tutta l’antichità ed il Medioevo, ma sono oggi appannaggio di storici e archeologi, mentre quelli “moderni” fanno riferimento ad un periodo che è sostanzialmente iniziato dalla metà dell’Ottocento, ossia il 19° secolo, che è stata contraddistinta da un’importante corrente artistica e tecnologica che ha reso i gioielli anche un mezzo di investimento oltre che qualcosa di profondamente estetico e ricercato.

Il mercato dei gioielli è differente rispetto a quello legato ad esempio alle monete, che sono molto più “precise” da calcolare economicamente.

In generale i gioielli più interessanti dal punto di vista economico sono:

Quelli realizzati a mano, con uno stile particolare.

Gli esemplari che risultano essere parte di collezioni e brand molto famosi, fattore che spesso travalica anche la composizione dei materiali e la rarità degli stessi.

Le finiture e la qualità delle stesse.

La richiesta del mercato.

La quantità e la qualità di metalli e pietre preziose presenti, generalmente definite rare o “pure”.

L’importante è far valutare sempre in maniera onesta i propri gioielli da esperti, non fermandosi alle prime valutazioni.