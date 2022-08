Oroscopo Branko settembre 2022: le previsioni del mese per tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per il mese di settembre 2022, dedicato a tutti i segni dello zodiaco. Un nuovo mese è alle porte, pieno di novità entusiasmanti e colpi di scena. Cosa riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli a gli altri segni per le prossime settimane? Se vuoi scoprirlo in anteprima, dovrai leggere le seguenti anticipazioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per settembre 2022.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko settembre 2022 sarà un mese promettente nel lavoro. Le stelle saranno favorevoli al lavoro dipendente, consentono premi, avanzamenti di carriera. Dal 5 Venere sarà meno amorosa, ma buona per la professione. Potrai ottenere di più, se non ti farai prendere dall’impazienza. Non è ancora tempo di correre. Cerca di seguire di più i figli, ascoltali. Mercurio potrebbe causare piccoli fastidi fisici, per fortuna avrai un Marte formidabile.

Toro

Il mese di settembre porterà il lavoro in primo piano. Sarà il momento di metterci molto impegno, potrai dare e ottenere molto, anche se le difficoltà non saranno del tutto sparite. Con Marte in Gemelli sarai attivo in ambito finanziario. Sarai deciso a guadagnare anche a costo di rischiare. Sarai portato ad acquistare titoli, fondi azionari, fare investimenti coraggiosi. Marte potrebbe renderti più spendaccione: dovresti fare attenzione. Meno male che i molti pianeti in Vergine limiteranno questa tendenza. In amore dovrai evitare di comportarti in modo troppo possessivo, geloso.

Gemelli

Settembre comincerà con un nuovo transito pericoloso: il 5 Venere raggiungerà il Sole in Vergine. Le piccole schermaglie d’amore si trasformeranno in una sfida di sciabola e fioretto, pungenti ed eccitanti insieme. Marte, sempre nel tuo segno, sarà garanzia di vivacità e desiderio. Il 10 del mese potresti incappare in una lite epocale: per fortuna alla fine tutto rientrerà con il dialogo. Settembre vedrà un cielo contraddittorio, con passi avanti e nuovi dubbi o malintesi. Cerca di tenere sotto controllo il tuo grande nervosismo.

Cancro

Il mese di settembre, secondo l’astrologo Branko, porterà alla luce tutta la tenerezza dei tuoi legami affettivi. Sentirai come non mai l’amore e le premure delle persone intorno a te. Del resto, hai dato tanto ed è giusto tu sia ricambiato. L’appoggio e il conforto di chi ti ama ti tornerà particolarmente utile fino alla fine del mese, perché ti mancherà un po’ di grinta. Sul fronte lavorativo dovrai mantenere lo sguardo vigile, per non cadere in qualche insidia. Occhio alle trappolo architettate da chi ti invidia. Arriveranno nuove occasioni professionali, ma dovrai essere accorto.

Leone

Settembre sarà un mese molto proficuo, soprattutto per quel che riguarda il lavoro, le questioni immobiliari e i soldi. Mercurio si sposterà fino alla fine di ottobre tra Vergine e Bilancia, due segni che hanno a che fare con il commercio, gli affari e le trattative immobiliari. Venere che dal 5 approderà in Vergine contribuirà alla tua affermazione. Nei prossimi giorni sarai più che altro innamorato del tuo successo e delle possibile entrate economiche. I cuori solitari, interessanti a rimettersi in gioco, dovrebbero guardarsi attorno.

Vergine

Settembre, il mese del tuo compleanno, preannuncia un cielo brillante. Con l’ingresso di Venere nel tuo cielo, il 5, l’amore non ti mancherà in un mese che si profila particolarmente romantico. Tu amerai teneramente e sarai a tua volta amato con tenerezza. Tienilo a mente, quando qualcuno ti farà arrabbiare. Purtroppo, Marte in dissonanza ti metterà molto alla prova, specialmente nel lavoro. Marte in Gemelli potrebbe renderti talmente ambizioso da diventare perfino aggressivo. Tieni sotto controllo la forma fisica.

Bilancia

Il cielo di settembre potrebbe offrire diverse occasioni di flirt o amicizie speciali ai single che non amano le complicazioni sentimentali. Saturno in Acquario, però, ti spingerà a cercare una maggiore stabilità affettiva. Purtroppo con Venere in Vergine a partire dal 5 il tuo lato romantico passerà in secondo piano, ma non sparirà. Se avrai voglia di innamorarti sul serio, dovrai attendere la stagione del tuo compleanno, alla fine del mese. Stelle interessanti anche per il lavoro. Dovresti rivolgerti all’estero: perché non impari le lingue straniere? Giorni utili per preparare nuovi progetti in vista del futuro.

Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko, settembre 2022 sarà un mese molto promettente. Venere si sposterà in Vergine, un segno che per te rappresenta i nuovi incontri, le relazioni sociali e le alleanze professionali. Ritroverai un’intensa emotività, ma anche una grande forza interiore. Il lavoro ritroverà la centralità che gli spetta. Marte nel cielo dei Gemelli ti rende più erotico che mai, sperimentatore, trasgressivo e instancabile. Nuove occasioni di incontri per chi è solo. Sarà confermata l’importanza delle amicizie nella tua vita. La salute sarà in ripresa.

Sagittario

A settembre faticherai non poco a rientrare nei soliti ritmi quotidiani. Avrai voglia, di tanto in tanto, di mandare all’aria tutto, tornare a una vita semplice. libera e senza orari. é la stagione della Vergine, un segno che ti indica le caratteristiche da sviluppare per arrivare al successo. Non ti mancano l’impegno, la serietà, la capacità di lavorare duramente. Sei, però, carente nel metodo e spesso ti sfuggono i dettagli che sono importanti. Per cui, prima di firmare qualsiasi cosa, dovresti leggere molto bene tutte le clausole. Nettuno in Pesci tende a essere un po’ imbroglione. Possibili scontri in amore e in famiglia.

Capricorno

Settembre inizierà con stelle abbastanza buone. L’amore sarà ben protetto, così come i viaggi, le mete lontane, i rapporti con l’estero. Mercurio non ti renderà le cose facili, ma sottolineerà la tua determinazione a raggiungere posizioni di rilievo, traguardi importanti. Marte in Gemelli provoca una grande identificazione con il tuo lavoro, nel quale riversi gran parte della tua energia. Saranno avvantaggiati soprattutto i lavoratori autonomi, un po’ meno i dipendenti. Non strafare, perché la stanchezza finirà per farsi sentire.

Acquario

Secondo le previsioni astrologiche di Branko il mese di settembre sarà un bel mese. Fin dal primo fine settimana potresti perfino imbatterti in un incontro pieno di promesse. Non deve essere per forza d’amore, Potrebbe riguardare un’amicizia importante o una persona che si rivelerà preziosa per il tuo futuro professionale. Se non farai più chiarezza dentro te stesso, rischierai di sprecare tempo ed energia inutilmente. Sfrutta al meglio questo bellissimo Marte in Gemelli. Mercurio ti spronerà a viaggiare, a studiare le lingue straniere. Dovresti concentrarti di più. Venere in Vergine darà una mano alle questioni legate alle proprietà in comune, le spartizioni, eredità o alla gestione delle imprese famigliari. In amore recupererai un migliore coinvolgimento fisico.

Pesci

Settembre è il mese della Vergine. Per te vuol dire sempre un po’ di stanchezza, di insofferenza al pensiero di dover ricominciare al solita routine che spesso senti non appartenerti. Questo cielo di settembre metterà sotto la lente di ingrandimento proprio questo aspetto. La tua vita affettiva e lavorativa sta procedendo sui binari che desideravi tu? Marte provocherà, causerà eventi e dispute famigliari impegnative. In alcuni casi potrebbe essere perfino un bene e portare qualcuno a sbloccarsi, per cercare altro. Il pianeta rosso influirà soprattutto la vita famigliare. Nonostante la grande confusione, ci sarà spazio per gli affari. Riuscirai a cogliere le opportunità che Urano favorevole ti procurerà.