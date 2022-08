Pasta brisée: ecco come prepararla facilmente

La pasta brisée rientra tra le paste base della cucina francese e viene utilizzata per preparare pietanze sia dolci che salate; a base di farina e burro, viene principalmente usata per la quiche o per torte e tartellette. A differenza della pasta frolla, altra pasta base, presenta un colore più tenue poiché viene preparata senza l’aggiunta di uova. Ecco di seguito come preparare un’ottima pasta brisée neutra!

Ingredienti per uno stampo da circa 20-22 cm

100 gr burro freddo

200 gr farina 00

50ml ca di acqua fredda

2 cucchiaini di sale o di zucchero (a seconda dell’uso che farete della pasta)

Preparazione

In una ciotola capiente versate la farina ed al centro il burro tagliato a pezzetti ben fredo di frigorifero; impastate a mano o con un robot da cucina, se lo avete, fino ad ottenere una serie di briciole granulose.

A questo punto versate, un cucchiaio alla volta, l’acqua fredda e il sale/lo zucchero riprendendo ad impastare energicamente facendo assorbire tutti gli ingredienti alla base di farina e burro.

Il risultato finale dovrà essere una pasta morbida e compatta che modellerete a forma di palla e che avvolgerete in della pellicola trasparente alimentare. Mettetela dunque in frigo a riposare per circa 30 minuti.

Trascorso questo tempo potrete stenderla su un ripiano spolverato di farina per utilizzarla.