Con la fine della bella stagione oramai alle porte, per molti le vacanze sono già finite o comunque è sicuramente tempo di pensare alle cosiddette pulizie, spesso accompagnate dai cosiddetti cambi di stagione per adattarsi all’autunno e all’inverno. Anche se si tratta di un’operazione poco “divertente”, è a dir poco necessaria per evitare di trovarsi in difficoltà durante gli ultimi mesi dell’anno.

Quali sono gli interventi più “saggi” da operare in questa specifica parte dell’anno, ossia le pulizie per settembre?

Pulizie di settembre: ecco tutto quello che c’è da sistemare in casa

In generale bisogna partire dalle cose più noiose, così da sbrigarle in meno tempo possibile. Vanno assolutamente gettate le cose superflue, ad esempio vecchie medicine, confezioni vuote, scatoli, ma anche sistemare i tipici oggetti che sono utilizzati prevalentemente in estatee, ad esempio borsa frigo, infradito, materassini gonfiabili, salvagenti e qulsiasi oggetto che semplicemente, occupa spazio. L’idea migliore sarebbe quella di dedicare a questi oggetti uno spazio al chiuso per evitare di impolverarli.

In estate alcune sezioni della casa sono particolarmente soggette a “fonti di stress” come sole e polvere, come le tende, le persiane e le tapparelle. Le prime vanno lavate in maniera separata in lavatrice, mentre i secondi, come abbiamo già trattato a parte, devono essere dapprima spolverati e poi adeguatamenti lavati.

Da non dimenticare la pulizia e la cura della propria automobile, soprattutto se l’abbiamo utilizzata durante il periodo vacanziero, probabilmente è stata “maltrattata” negli interni. E’ sicuramente una buona idea effettuare un checkup completo della nostra auto prima di riprendere la “vita” di tutti i giorni.