Queste sono le 10 città italiane più desiderate dai viaggiatori

Le bellezze d’Italia sono rinomate in tutto il mondo e da tutto il mondo arrivano visitatori affamati di visitare le città di questo paese. Fare una classifica delle più belle città italiane da visitare non è facile, considerando la mole del patrimonio artistico italiano, incrociando le migliori città d’arte, con quelle più visitate, e le opinioni dei viaggiatori. Ma proviamo a fare una piccola classifica sulle città più belle secondo i viaggiatori.

Venezia, Veneto

La città più romantica d’Italia è fra le città più belle e visitate nel paese. Una meta da tempo immemore, dei novelli sposi. Venezia ha una delle piazze più belle del mondo: piazza San Marco e nel 1987 è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’ UNESCO. Con una tale presentazione non poteva che essere al primo posto tra le città più belle d’Italia. Venezia una delle città più romantiche al mondo e il suo punto di forza è proprio il fascino unico e caratteristico: i suoi canali con le tradizionali gondole, i palazzi signorili, la laguna. Visitarla non delude certo le aspettative. Ovviamente non può mancare una menzione alla tradizione incredibile e coinvolgente del Carnevale Veneziano, un tripudio di colori, maschere e burle, che trascende il tempo e regala emozioni a tutte le generazioni.

Roma, Lazio

Roma Caput Mundi è letteralmente un museo a cielo aperto: dai Fori Imperiali al Pantheon, lanciando una monetina nella Fontana di Trevi per restare a bocca aperta davanti al Colosseo, passando per Piazza Navona.

La storia di Roma trasuda da ogni suo angolo e si perde nella notte dei tempi: chi la visita non può che saziarsi di bellezza e cultura. E’ una città che offre di tutto, adatta a chi desidera fare vita mondana, o semplicemente fare shopping, oppure godere della rinomata cucina italiana.

Firenze, Toscana

Firenze è la culla della cultura rinascimentale, un concentrato di monumenti e opere d’arte, Qui si trova il museo italiano più visitato: La Galleria degli Uffizi. La città è stata patria dei maggiori artisti e poeti italiani, da Dante Alighieri a Petraca, da Michelangelo a Leonardo da Vinci. Per questo può considerarsi principale meta del turismo culturale italiano. Per restare senza fiato basta dare una sbirciata dall’alto del piazzale Michelangelo e godere della splendida vista che domina la città.

Napoli, Campania

Si dice “Vedi Napoli e poi muori” perché non si può lasciare questa terra senza essere stati almeno una volta a Napoli; sarà per questo che è rientrata a pieno merito fra le città più visitate d’italia. Napoli ha un fascino segreto, tutto da scoprire, che si rispecchia molto nel carattere allegro e colorito dei suoi abitanti. Il Golfo, il Vesuvio, le splendide rovine di Ercolano e Pompei, la musica, ma soprattutto la sua cucina.

Siena, Toscana

Siena è una città ricca di tradizioni, la cui bellezza sta tutta nelle sue antiche strade e vicoli. Il fiore all’occhiello è Piazza del Campo, in cui si svolge il Palio. Passeggiare per il centro storico Patrimonio UNESCO, è piacevole e sorprendente, fra negozi e botteghe, gustando un ciaccino, tipico cibo da strada toscano. La tradizione culinaria toscana è apprezzata in tutto il mondo, e Siena è sicuramente uno dei luoghi migliori in cui apprezzarla.

Siracusa, Sicilia

A Siracusa è il barocco siciliano che la fa da padrona, e la piazza di Ortigia è folgorante per la sua bellezza, grazie alla Presenza di uno del Duomo. Il mare crea paesaggi mozzafiato e il gusto è solleticato dagli odori tipici del saporito cibo siciliano. Per non parlare della possibilità di poter visitare alcuni dei borghi più belli nei pressi della città, come ad esempio Marzamemi e Noto.

Palermo, Sicilia

Elegante e contraddittoria, Palermo racchiude in sé tratti arabi, normanni, con macchie gotiche-catalane e opulenze barocche. E’ una città rumorosa e colorita dal carattere unico; esattamente come la Vucciria, lo storico mercato che si allunga nelle stradine del centro storico. Dalle arancine alle Panelle, senza dimenticare cannoli e cassata: Palermo è una città ricca di odori e di sapori antichi che si ritrovano nei cibi di strada e nei dolci.

Verona, Veneto

L’UNESCO, l’ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità per la sua struttura e architettura urbana. Degna di nota è anche la famosa Arena, che ospita spesso spettacoli sia televisivi che di opera classica, fornendo una location decisamente suggestiva! Inoltre, è sicuramente fra le città più romantiche del Bel Paese, grazie al suo fascino che si esalta soprattutto al calar del sole, famosa per aver fatto da sfondo ad una delle storie d’amore più belle e tragiche della letteratura: Romeo e Giulietta di W. Shakespeare.

Milano, Lombardia

Milano e Parigi si contendono il titolo di capitale europea della moda. Questo la rende la città più importante d’Italia economicamente parlando. In occasione della settimana della moda, la città pullula di stilisti di fama, modelle, personaggi dello showbiz e paparazzi. E’ il pretesto ideale per fare shopping e informarsi sulle nuove tendenze. Milano è una metropoli enorme, dinamica e piena di opportunità. Una città che non va mai a dormire, in cui le cose da fare sono pressoché infinite.