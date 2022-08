Queste sono state definite le migliori spiagge per fare immersioni: ecco quali

L’immersione è una delle attività preferite dalla maggior parte delle persone. Vi piacerebbe conoscere cosa si cela sotto il mare? Per cui se desiderate provare l’ebbrezza dell’immersione subacquea, ecco a voi una piccola guida su quali sono le spiagge migliori per fare le migliori immersioni. Vediamo quali.

Palinuro, Campania

A Palinuro è possibile effettuare immersioni fino a oltre 40 m di profondità. Una delle più note attrattive è la Grotta Azzurra, profonda quasi 33 metri, lunga 85 m e larga 90 m e adatta a qualsiasi livello di preparazione: il lato destro è un vero e proprio laboratorio biologico, ed è possibile osservare gorgonie gialle, briozoi, madrepore, spugne, cavallucci marini e altre forme di vita.

Secca delle formiche, Campania

Localizzata tra Procida e Ischia, questa barriera corallina è di enorme interesse biologico a causa della biodiversità da cui è composta. Di particolare effetto è un arco naturale sommerso, attraverso il quale i raggi del sole penetrano creando fantastici giochi di luce.

Capua, Campania

In questo splendido luogo, con l’immersione subacquea, è possibile ammirare il celebre Relitto di Capua, una nave armata che si trova a pochi metri dalla costa, a circa 40 m di profondità, naufragata nel corso della seconda guerra mondiale. Il relitto è ben conservato, e ogni anno richiama migliaia di appassionati di immersioni e di curiosi.

Grotta dell’acqua dolce, Sicilia

Scesi a circa 18 m di profondità, lungo la scogliera vicino alla spiaggia dell’Uzzo, vi è l’ingresso di questa spettacolare grotta: larga oltre 20 m e lunga 50 m, arriva a una camera ampia circa 80 mq a quota 0, dove è possibile respirare all’aria aperta. La grotta ben si presta per fotografie sub, ed è consigliata a chi ha un certo grado di esperienza nelle immersioni.

Marettimo, Sicilia

Marettimo è un vero sogno per chi ama la natura: quest’isola, appartenente alle Egadi, ha 10 km di coste e un mare cristallino e assai pescoso, perfetto per le immersioni subacquee. Con un bel viaggio in barca è possibile portarsi nella zona delle grotte: ve ne sono oltre 400 fra sottomarine ed emerse.

Isola di Ustica, Sicilia

L’Isola di Ustica è il vero fiore all’occhiello per gli amanti dell’immersione subacquea. Viene definita il paradiso per i sub, grazie alla sua area marina protetta Ustica offre scenari di vita sommersa ormai difficili da trovare nel Mediterraneo. Tra le specie animali è possibile vedere barracuda, ricciole e cernie brune; per quanto riguarda i punti di immersione più noti citiamo lo Scoglio del Medico, la Secca della Colombara e Punta Galera.