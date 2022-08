Le critiche, se costruttive sono positive, e anche se lì per lì possono “urtarci” anche in modo effettivo, spesso sono gli step che ci fanno crescere, ma anche una semplice discussione, uno scambio di opinioni può farci crescere, ma bisogna anche scendere a patti con i propri limiti ed il proprio orgoglio ed accettare di essere contraddetti. Ma per molte personalità questo è ai limiti del sopportabile se non addirittura qualcosa di inaccettabile. Alcuni reagiscono in modo piccato ed infastidito, altri invece semplicemente ignorano i consigli e le considerazioni altrui, tutti questi segni non sopportano essere contraddetti. Quali sono?

Questi segni non amano essere contraddetti! Li conosci?

Bilancia

Rientra nella categoria del “muro di gomma”. Bilancia appare un abile dialogatore semplicemente perchè sa “vendere” bene i propri concetti ma ascolta poco, e solo quello che ritiene necessario. Quando è contraddetto cambia discorso e fa finta che non sia successo niente. Inutile specificare che non sempre questo atteggiamento viene considerato giusto.

Scorpione

Scorpione accetta un dialogo egualitario e sullo stesso piano solo se dalla controparte vi è uno sforzo minimo nel mettersi allo stesso livello. Se ritiene che qualcuno stia provando a “scavalcare” una logica per avere ragione, inizia ad attaccare direttamente l’interlocutore in modo aggressivo.

Leone

Semplicemente il Leone “se ne frega” delle opinioni altrui, se queste sono molto differenti dalla propria o comunque se sono considerate “inaccettabili” da parte sua. Ma è bravo a far finta di prendere in considerazione le opinioni di tutti..finchè non sono contraddetti. In questo caso sbotta in maniera quasi infantile e fastidiosa.