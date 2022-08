Le critiche sono accomunabili spesso a qualcosa di fastidioso ma che al contempo può farci crescere se nella misura giusta, del resto nessuno è infallibile o “nasce imparato”, anche l’individuo può intelligente o sagace. Come esistono le persone che costituiscono un esempio positivo in quanto a capacità di accettare le critiche, tante altre sono sono dotate di questa capacità, anzi in molti casi rappresentano una sorta di “limite” in questo senso. I segni zodiacali che sono incapaci di accettare una critica sono svariati secondo lo zodiaco, in molti vi è una sorta di resistenza vera e propria, in altri una precisa volontà. Ecco i segni che non si curano minimamente delle critiche!

Questi segni non si curano delle critiche! C’è anche il tuo ?

Leone

Leone non fa “dispiacere” a nessuno in merito alle critiche. Leone infatti prosegue per la propria strada sempre e comunque e le critiche non sembrano minimamente avere effetto sulla loro persona. Tutt’alpiù costituiscono del chiacchiericcio che teoricamente viene compreso ma solo superficialmente, in quanto il 90 % delle azioni del Leone non calcola minimamente una critica.

Vergine

Aspettarsi un’accettazione di una critica da parte di un segno che è famoso per non ammettere mai i propri errori è difficile, anzi impossibile a tratti. E’ possibile criticare vergine in modo efficace solo se si passa per “vie traverse” e non lo si colpevolizza direttamente.

Ariete

Un segno simile a Leone ma ancora più orientato ed orgogliosamente portato a perseguire i propri obiettivi, anche se il modo o il fine sono opinabili. Ariete però comprende solo la propria mente come “giudice insindacabile”, e deve fondamentalmente cuocersi nel proprio brodo per arrivare a capire dove e cosa sta sbagliando.