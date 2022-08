Con l’estate oramai agli sgoccioli, è il momento di pensare all’autunno, una stagione “divisiva”, sicuramente meno “torrida” ma decisamente malinconica, sotto molti punti di vista “transitoria” tra le varie stagioni, ma che può permetterci di riempire il nostro giardino e balcone di piante diverse rispetto a quelle di altre stagioni ma comunque molto caratteristiche e di atmosfera. Anche se siamo portati a pensare alla fioritura come qualcosa di legato alla bella stagione, numerose varietà di verde preferiscono “dare il meglio” proprio durante i mesi autunnali.

Se desideri un balcone in perfetto stile autunnale, pianta queste piante

Particolarmente d’impatto risulta essere una variante ritenuta di grande valore anche economico come il Crisantemo (Chrysanthemum), definito il fiore d’oro, da sempre legato all’estremo Oriente, dove effettivamente “proviene”, anche se è oramai molto conosciuto anche in Europa, almeno dal XVII secolo.

Non è così difficile da coltivare e da mantenere, ma bisogna evitare i ristagni d’acqua (meglio non usare i sottovasi, ad esempio), ha inoltre bisogno di un terreno sempre leggermente umido un pH neutro o debolmente acido.

Anche alcune varietà di narcisi (Narcissus papyraceus) chiamati anche Paperwhite sono di grande impatto e sono soliti fiorire in modo particolarmente importante proprio a partire dalla fine di settembre-inizio ottobre. Il narciso ha bisogno di cure particolari ma è assolutamente alla portata di tutti ed ha un grande fascino.

Da non sottovalutare anche una pianta dalla fioritura evidente ed abbondante, che è legata a condizioni di caldo, come la Zinnia, un fiore che è originario dell’America centrale e che fiorisce senza problemi dalla primavera fino a novembre inoltrato. Resiste bene ai primi freddi (bisogna tenerlo lontano dalle gelate) e non ha bisogno di innaffiature frequenti.

Anche le celeberrime rose danno il meglio in quanto a fioritura proprio durante l’autunno, anche se la loro cura è molto specifica e particolare.