Se hai il diabete, prova a misurarlo a quest’ora del giorno

Il glucosio è lo zucchero principale contenuto nel sangue, viene trasportato nel sangue e nelle cellule. Se hai il diabete devi misurarlo in specifiche ore del giorno per capire realmente se ci cono problemi o no. Ecco quando

I livelli di glucosio nel sangue a digiuno sono di norma al minimo la mattina, prima della colazione, ma aumentano sempre dopo i pasti per un paio di ore circa.

Normalmente, una glicemia digiuno compresa tra 70 e 99 mg/dL, quindi il riscontro di valori anomali si configura essenzialmente in due possibili situazioni:

, un valore troppo alto, ipoglicemia, un valore troppo basso.

Quando misurare il diabete?

Tuttavia esistono momenti specifici per misurare la glicemia per capire se la terapia in atto ha i suoi migliori effetti, ecco quando:

prima di colazione, prima di pranzo e prima di cena per verificare gli effetti della terapia in atto (valori target 70-125 mg/dL) 2 ore dopo colazione, pranzo e cena per verificare l’effetto del pasto sulla glicemia (valori target < 180 mg/dL)

Il diabete è una condizione caratterizzata da iperglicemia persistente, questo accade con il tempo livelli glicemici costantemente elevati si manifestano in tutta la loro gravità attraverso complicazioni che coinvolgono tutti gli apparati.

In presenza di diabete l’obiettivo della terapia è il perseguimento di valori di zucchero nel sangue in un intervallo adeguato, che può variare leggermente da un paziente all’altro. Può essere necessario controllarne i valori più volte al giorno ed il medico, per monitorare il paziente, può avvalersi anche di un esame del sangue denominato A1C che serve a quantificare il livello medio di glicemia degli ultimi tre mesi. Se la glicemia è troppo alta/bassa può essere necessario modificare la terapia e/o la dieta.

Anche in assenza di un reale diabete conclamato la glicemia può talvolta risultare troppo bassa o troppo alta, ma l’assunzione regolare di cibo ed uno stile di vita sano sono in genere sufficiente a risolvere la situazione.

Con il diabete bisogna evitare uno stile di vita scorretto e moderare l’assunzione di alcuni cibi. Ad esempio, gli alcolici devono essere evitati del tutto e bisogna mantenersi in forma e restare attivi. Bisogna evitare i grassi saturi e anche i fritti, ridurre il consumo di latticini e formaggi grassi.