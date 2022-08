Lo smalto per unghie è un hobby che accomuna le giovani ragazze come anche le donne adulte. Di qualunque colore, da quelli fluorescenti agli eterni classici come il rosso o il rosa o anche gli smalti dall’effetto gel, essi hanno di media una durata di circa 36 mesi. Passato questo tempo smarriranno le loro qualità peculiari e potrebbero quindi non distendersi precisamente sull’unghia.

Se hai smalto vecchio, non buttarlo! utilizzalo in casa così

Uno smalto vecchio non va necessariamente gettato, tranne in casi estremi, se avvertiamo un cattivo odore ad esempio, difatti, possiamo agevolmente trovare un modo per riprendere e riadoperare la tinta. Se volete recuperare un vecchio smalto, dovete per necessità acquistare in profumeria un solvente apposito. Non bisogna in ogni caso utilizzare l’acetone o qualunque altro solvente che possediamo già in casa poiché ne velocizza soltanto il deterioramento ed inoltre ne opacizza inevitabilmente il colore.

In alternativa, potete sfruttare l’alcol denaturato, per fare ciò vi basterà gettarne qualche goccia nella boccetta per conseguire risultati straordinari ed istantanei. Potete anche affidarvi ad un altro metodo della nonna, ovvero, aprite l’acqua calda finché non diverrà bollente, riempite il lavandino ed immergete la boccetta ben serrata per giusto un paio di minuti. Trascorso questo tempo, agitate bene lo smalto per amalgamarlo meglio. Non vi resta quindi che applicarlo sulle unghie. Potrete, inoltre, riciclare il vostro vecchio smalto nella vita di tutti i giorni.

Vi meraviglieranno i suoi tanti impieghi, anche non risaputi. Lo smalto trasparente, che si utilizza abitualmente come base tutelare o come top coat, una volta scaduto ad esempio, può essere impiegato come una perfetta tintura protettiva. Potete utilizzarlo per tappare le buste da lettera o anche, in alternativa, per proteggere le etichette dei barattoli di confettura o marmellate o dei vasetti delle erbe aromatiche. È anche un ideale sostituto della colla. Difatti, basteranno poche gocce, per appiccicare una vite degli occhiali allentata. O, applicandolo sui collant sfilati eviterai che si protraggano nel rovinarsi. Lo smalto trasparente è valido infine anche come protettore per la bigiotteria. Bisognerà solamente stendere una generosa mano sulla superficie di anelli, bracciali, collanine ed orecchini. Questo eviterà l’ossidazione e l’annerimento dei vostri gioielli preferiti.

Ecco dunque come poter riutilizzare lo smalto in maniera efficace in casa. Per questo pensateci due volte prima di gettarlo via e seguite i nostri suggerimenti.