Se non sai come lavare i sandali in cuoio, ecco il trucco che ti spiega come fare

I sandali in cuoio sono piuttosto pratici e freschi da indossare in estate, il problema però si presenta al momento della pulizia. Come dobbiamo trattarli? È bene ricordare che i sandali tendono a sporcarsi più facilmente di altri tipi di scarpe, quindi mantenerli puliti è fondamentale se si vuole continuare a indossarli per gli anni a venire.

Per pulire bene i sandali in pelle, rimuovere innanzitutto i lacci o le stringhe che potrebbero perdere parte del coloro o intralciare le operazioni di pulizia. Quindi, sciacquare i sandali con acqua calda e lasciarli asciugare naturalmente ma non alla diretta esposizione solare. Infine, utilizzare un balsamo o una crema idratante per proteggere il cuoio dei sandali ed eventualmente un sigillante per proteggere la superficie dei sandali dal sole e dalla pioggia. Questi sono i passi essenziali da seguire per pulire con successo i sandali in cuoio.

La pulizia dei sandali in cuoio

Prima di iniziare a pulire i sandali in cuoio prepariamo la lista dei materiali necessari:

una spazzola a setole morbide o una spugna resistente, per spazzolare o pulire delicatamente lo sporco dalla superficie dei sandali;

sapone liquido neutro, per eliminare le macchie dai sandali ma non in maniera aggressiva;

acqua calda, per togliere il detergente e risciacquare i sandali;

un panno morbido in microfibra, per asciugare i sandali.

un altro straccio morbido e asciutto per asciugare le suole dei sandali;

il disinfettante, per eliminare germi, batteri e virus dalla superficie dei sandali.

Guida passo passo alla pulizia

Prima di iniziare, rimuovere eventuali lacci o stringhe dai sandali. Se sono troppo stretti, con il tempo possono danneggiare la superficie dei sandali. Per prima cosa, vaporizziamo con acqua la pelle dei sandali. In questo modo è possibile rimuovere eventuali particelle di sporco ostinate che potrebbero non essere notate.

Per farlo, mettete una piccola quantità di acqua o di prodotto detergente su un panno morbido e passiamolo sulla superficie dei sandali. Successivamente, utilizzare una spazzola delicata per rimuovere lo sporco dalla superficie dei sandali. Possiamo usare la stessa spazzola che usiamo per pulire il resto delle calzature. Risciacquare i sandali con acqua tiepida e lasciarli asciugare naturalmente. Infine, condizioniamo con un balsamo la pelle dei sandali. Questo aiuterà a mantenere la pelle elastica e liscia e ad evitare che si secchi.

Per fare ciò dobbiamo utilizzare un balsamo per cuoio o una crema idratante. Applicare uno strato sottile sulla superficie dei sandali. Questo aiuterà a mantenere la pelle idratata, liscia e ad evitare che si secchi. Si consiglia di utilizzare un prodotto specifico per il cuoio poiché contengono gli ingredienti giusti per proteggere e nutrire la pelle dei sandali.

Con il tempo, gli agenti atmosferici danneggiano le calzature indossate. Fortunatamente, sono disponibili diversi prodotti che contribuiscono ad aggiungere uno strato di protezione ai sandali. È necessario applicare un sigillante sulla superficie dei sandali per proteggerli dal sole e dalla pioggia. Ne esistono diversi tipi, quindi scegliamone uno adatto. Dovremo assicurarci che sia progettato per le calzature in pelle e che contenga una protezione dai raggi UV.