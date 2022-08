I denti bianchi sono una prerogativa di tutte le persone. Piuttosto che sottoporti a cure mediche costose, vuoi capire come sbiancare i denti in modo naturale? Ecco alcuni consigli.

Sbiancare i denti in modo naturale, è l’alternativa più economica ai trattamenti chimici, lo sbiancamento dentale professionale è eseguito con perossido di idrogeno e ci si deve sottoporre almeno una volta all’anno per avere risultati.

Sbiancare i denti in modo naturale: ecco come

In presenza di problemi ai denti, bisogna prima curarli e poi procedere allo sbiancamento. Sarebbe l’ideale controllarsi almeno una volta l’anno.

Gli sbiancanti naturali impiegati per donare nuovo candore ai denti sono veramente molti, ecco quali possono essere:

Il bicarbonato di sodio

La salvia

mele, uva passa e carote

Limone

Ci sarebbe anche l’acqua ossigenata, ma non sempre fa bene perché bisogna fare attenzione a non ingerirla.

Bicarbonato di sodio: migliore sbiancante

Il bicarbonato di sodio è certamente uno dei rimedi casalinghi e naturali maggiormente conosciuti per sbiancare i denti. L’azione sbiancante viene esercitata per abrasione. Viene usato creando una pappetta insieme al limone e successivamente spalmata sui denti.

L’efficacia di questo sbiancante naturale è comprovata e riconosciuta da tempo, non a caso, esso viene spesso addizionato ai dentifrici per ottenere un prodotto dall’effetto sbiancante naturale. Rimuove le macchie e rende i denti lucidi, ma se usato troppo a lungo provoca corrosione dello smalto.

Come avere denti bianchi a lungo

Per avere denti bianchi a lungo, è necessario adottare delle buone abitudini, ecco quali: