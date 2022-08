L’aceto oltre a venir usato in cucina per la preparazione di piatti, può divenire un agente sgrassante a costo zero ed al tempo stesso ecologico. Parliamo difatti di una sostanza acida naturale che proviene dal vino fermentato e poi è molto consigliato anche per il lavaggio a caldo o a freddo di pavimentazioni. Oggi vedremo come la soluzione di aceto e acqua possa essere realmente utile ed efficiente per lavare i vetri.

Vetri brillanti e senza aloni, usa questa soluzione fai da te: “wow!”

È noto che i vetri, con il passare del tempo, tendono inevitabilmente ad ammucchiare sia la polvere che la sporcizia di diverso tipo, ragione per cui è indispensabile attuare sugli stessi una pulizia diligente e, tramite l’aceto, è possibile conseguire un buon risultato. L’aceto è un grande disinfettante e ha il vantaggio che non consente la formazione di calcare e, dunque, per effettuare una buonissima pulizia dei vetri, si può adoperare l’aceto stesso sciolto con l’acqua del rubinetto.

Ti potrebbe interessare: Ecco svelato perché la buccia di pomodoro si spacca: incredibile

A tal proposito, si devono rimescolare 100 millilitri di aceto in mezzo litro di acqua calda e mettere in seguito il composto conseguito in un contenitore spray. Applicare poi la miscela su di un panno e sfregare bene su tutta la superficie dei vetri, in particolar modo sui tavolinetti, le mensole e gli infissi. L’aceto coopererà a togliere tutto lo sporco in modo efficiente. Intanto che avviene la procedura, è adeguato assistersi con una spugna.

Nella situazione in cui si debbano lavare i vetri delle finestre o della veranda, l’aceto deve essere messo a caldo. Difatti, sulla superficie di questi ultimi, si ammucchiano detriti di agenti atmosferici come il terriccio, o anche le macchie di fango originate dalla pioggia. L’applicazione dell’aceto con l’acqua bollente è perfetta per rimuovere gli escrementi di insetti come le zanzare. Se si vuole avere un perfetto risultato lavando i vetri con l’aceto bollente, i vetri bisogna ripulirli prima con un’appropriata prolunga di spugna o gomma.

In seguito, serve fare una prima fase emulsionante fino a quando non si riesce a diluire totalmente lo sporco che si è ammucchiato. A questo punto va effettuata una pulizia con un panno asciutto. Ecco dunque come poter lavare i vetri con questa soluzione naturale composta da aceto e acqua.