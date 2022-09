Nel periodo d’autunno i temporali improvvisi possono mettere a dura prova le nostre piante in giardino, nell’orto o in terrazzo. Vento, pioggia battente e grandine, difatti, sono capaci di mettere in pericolo il nostro pregiato angolo verde nel giro di poche ore. A volte si ha poco tempo per frapporsi ed evitare la catastrofe, poiché il maltempo quasi sempre prende alla sprovvista, ma senza dubbio è valido sapere diversi strumenti e strategie che consentono di difendere le piante e fiori in caso di violente piogge.

In caso di forte temporale è rilevante proteggere le piante dalla pioggia. Un apporto sproporzionato e improvviso di acqua può guastarle, infatti, così come il forte vento. Per non parlare poi della grandine, un vero flagello per le coltivazioni. Ecco alcuni consigli utili per evitare il peggio.

Aumentano le piogge: ecco quali piante rischiano di marcire

Nella situazione in cui le piante e i fiori si trovano all’interno di vasi che possono essere agevolmente spostati, l’ideale è collocarli in una zona riparata della casa dove le intemperie non riescono a raggiungerli, ad esempio una veranda o un portico. Piantine di minute dimensioni messe direttamente nel terreno, invece, possono essere tutelate da vento e grandine rivestendole con dei secchi appesantiti con delle pietre.

La grandine, sfortunatamente, può provocare rilevanti danni alle coltivazioni. Specialmente se abbiamo un orticello, quindi, è bene stimare di installare delle apposite reti antigrandine, da prediligere in base alle dimensioni dello spazio da difendere. L’importante è montarle utilizzando dei supporti molto solidi per evitare che la completa struttura possa cascare sulla vegetazione, rovinandola.

Se viviamo in una zona parecchio ventosa, inoltre, può essere valido piantare una siepe o una rete frangivento attorno all’orto per far sì che le colture siano sempre convenientemente riparate. Le reti frangivento, specifichiamo, sono dei teli traspiranti che riparano le piante senza impedir loro di respirare.

Quindi le piante più a rischio sono quelle più fragili, che non riescono a drenare bene l’acqua in eccesso e che posso marcire dunque per l’eccesso dovuto alle forti piogge. Per evitare un’abbondanza di acqua, quando piove abbondantemente, potresti pensare di rivestire il terreno con del tessuto impermeabile. Servirà poi fare dei canali di scolo sul telo, ad esempio usando delle pietre, in modo che l’acqua scorra via ed evitando che ristagni.

Ecco dunque come comportarsi con le proprie piante nel periodo delle forti piogge e tempeste.