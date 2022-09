Bere acqua fa abbassare la pressione? ecco tutto quello che c’è da sapere

Bere acqua aiuta a perdere peso, a eliminare le tossine dannose, ad abbassare la pressione arteriosa e a prevenire alcune malattie. L’ipertensione arteriosa è un killer silenzioso. La maggior parte delle persone non sa di avere la pressione troppo alta finché non si trova in una situazione di emergenza e le conseguenze possono essere devastanti. Secondo il CDC, l’ipertensione è il principale fattore di rischio di morte nel mondo.

Fortunatamente, esistono rimedi naturali che possono avere un impatto significativo sull’abbassamento della pressione sanguigna senza effetti collaterali o farmaci costosi. Le ultime ricerche suggeriscono che bere acqua può ridurre l’ipertensione arteriosa eliminando il sodio in eccesso dal corpo e impedendo di trattenere i liquidi in eccesso.

I reni potrebbero non produrre abbastanza eritropoietina in risposta a un basso apporto di sale, il che aumenta i livelli di renina e innesca il rilascio di una maggiore quantità di vasopressina, che segnala ai reni di trattenere più acqua ed espellere meno sodio. Bere molta acqua sembra aiutare anche altri fattori di rischio per l’ipertensione, come la perdita di peso e una dieta sana.

Di quanta acqua ha bisogno chi soffre di pressione alta?

Nelle persone con pressione sanguigna normale, i reni eliminano circa 2 litri di liquidi dal corpo ogni giorno. Tuttavia, le persone con pressione alta di solito trattengono più liquidi, mentre i reni ne trattengono meno, il che può portare a uno squilibrio che richiede un intervento. Il primo passo per trattare l’ipertensione è ridurre l’assunzione di sodio.

Alle persone affette da ipertensione si consiglia di consumare meno di 2 grammi di sodio al giorno, pari a circa 1 cucchiaino di sale. Si consiglia inoltre di aumentare il consumo di acqua a circa 2,2 litri al giorno. Per le persone che soffrono di pressione alta, consumare più acqua può aiutare l’organismo a espellere più sodio, abbassando così la pressione sanguigna. Se non si assume abbastanza acqua, si può andare incontro a disidratazione, che può anche aumentare i livelli di pressione sanguigna.

In che modo bere acqua può abbassare la pressione sanguigna?

Le diete ricche di sodio possono causare un aumento della pressione sanguigna a causa della ritenzione di acqua da parte dei reni. Bere acqua è uno dei modi migliori per eliminare il sodio in eccesso e prevenire la ritenzione idrica. Uno studio pubblicato su Behavioral Neuroscience ha rilevato che le persone che consumavano una dieta a basso contenuto di sodio con 2 litri di acqua al giorno hanno registrato un significativo calo della pressione sanguigna in sole 2 settimane.

Al contrario, coloro che consumavano una dieta a basso contenuto di sodio ma non bevevano abbastanza acqua non hanno registrato alcuna riduzione significativa della pressione sanguigna. C’è qualche svantaggio nel bere più acqua? Le persone con determinate condizioni di salute, come calcoli renali, malattie renali e gotta, dovrebbero consultare un medico prima di aumentare l’assunzione di acqua.

Le persone che bevono troppa acqua possono ritrovarsi con bassi livelli di sodio nel sangue, che possono portare a stanchezza, crampi muscolari e vertigini. Chi beve molta acqua potrebbe eliminare troppe sostanze nutritive.