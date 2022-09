Cibo per cani: meglio cibo secco o umido? Parla l’esperto

L’alimentazione del nostro cane è uno degli aspetti fondamentali per la sua salute. Quando decidiamo di prendere con noi un cane, ci prendiamo la responsabilità di non fargli mancare mai nulla e garantirgli una corretta salute. Ma è meglio dargli del cibo umido o secco? Scopriamo quali sono i vantaggi e quale sia il cibo migliore.

Meglio le crocchette o il cibo umido?

Prima di tutto chiariamo un concetto importante: il fattore decisivo, quando si sceglie il cibo per il proprio cane, non è la sua forma ma il contenuto. Ciò significa che tanto il cibo secco quanto quello umido possono fornire al cane tutti i nutrienti, le vitamine e i minerali di cui ha bisogno, a condizione che gli ingredienti siano di alta qualità e la composizione dell’alimento sia corretta. Entrambe le tipologie di alimento hanno i loro vantaggi e svantaggi e quindi alla fine, quando si deve scegliere il cibo per il proprio cane, non è una questione di “giusto” o “sbagliato” quando piuttosto di possibilità e di esigenze individuali.

Le differenze principali fra i due cibi

La differenza più rilevante tra alimenti secchi e umidi risiede fondamentalmente nel contenuto di acqua. Laddove l’umidità contenuta nelle crocchette si assesta intorno al 12%, il contenuto di acqua degli alimenti umidi varia tra il 60 e l’84%. Questa enorme differenza incide ovviamente anche sul periodo di conservazione dell’alimento stesso. Le crocchette si conservano molto più a lungo degli alimenti umidi, i quali in confronto si deteriorano e scadono rapidamente. Variazioni significative tra la variante secca, ossia le crocchette, e quella umida possono riguardare anche il valore energetico dell’alimento. Con le crocchette il cane assume molta più energia già con una porzione molto piccola. Per ottenere lo stesso valore energetico con gli alimenti umidi bisognerebbe che il cane assumesse da due a tre volte quella stessa quantità.

Un compromesso ideale: i cibi semi umidi

Gli alimenti semi umidi sono una tipologia particolare di alimenti che comprende un misto di secco e umido. Si tratta in pratica di cibi morbidi che contengono un’umidità maggiore delle crocchette ma sono comunque ben al di sotto dell’elevato contenuto di umidità degli alimenti umidi. Grazie al loro delicato processo di lavorazione, questa tipologia contiene un’elevata percentuale di carne e molti nutrienti naturali. Il maggiore contenuto di umidità fa anche sì che queste crocchette siano morbide e succose, mantenendo il gusto naturale del cibo. L’alimentazione semi-umida è generalmente molto gradita al cane grazie al maggiore contenuto di carne e umidità e risulta facilmente digeribile. Si tratta di una tipologia di alimenti adatta anche ai cani anziani: queste crocchette morbide possono essere facilmente raccolte e masticate anche se i denti del cane non sono più forti e sani come un tempo.