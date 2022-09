L’igiene orale spesso viene interpretata come qualcosa di “recente”, legata ad una cultura “estetica” , figlia del mondo moderno, a causa dei numerosi cibi zuccherati e tendenzialmente poco salutari, anche se la cura della nostra “fessura orale” rappresenta un problema vecchio come il mondo, che attanaglia gli esseri umani da millenni, al punto che ogni cultura antica ha provato con alterne fortune a sviluppare modi per tenere pulita la nostra bocca. L’idea del collutorio non è recente in senso generico e possiamo considerarci fortunati, visto che i romani avevano l’abitudine di usare urina umana per lo sbiancamento dei denti. Cose “disgustose” a parte, l’idea del colluttorio in generale rappresenta qualcosa che siamo soliti acquistare in negozi specializzati, a mo di “risciaquo” dopo aver lavato i denti. Come è possibile realizzarlo in casa?

Collutorio senza alcol fai da te: ecco come prepararlo in casa

Al giorno d’oggi infatti la varietà di colluttorio è molto più ampia rispetto al passato, e vi è una maggiore cura nella composizione che in molti casi è senza alcol così da essere più salutare, anche se il colluttorio non è “fatto” per essere ingerito.

Esistono varie soluzioni che permettono di utilizzare un colluttoro “fatto in casa” ma non per questo meno efficace. Una molto comune è costituita da foglie di basilico fresche (30-40 grammi) o secche (almeno 80 grammi), mezzo litro di acqua, mezzo cucchiaio di bicarbonato e un pizzico di sale.

L’acqua con il basilico opportunamente “pulito” va portata ad ebollizione dopodichè dopo aver atteso 15 minuti, quindi va aggiunto il sale ed il bicarbonato. Il tutto va mescolato e filtrato prima di essere utilizzato. Al posto del basilico siamo liberi di utilizzare anche altre forme di erbe aromatiche come la salvia. L’importante è non esagerare con la quantità e di conservare il colluttorio fai da te in un contenitore possibilmente ermetico.