Siamo quasi portati a pensare naturalmente ad un carattere “calcolatore” in senso quasi negativo, in quanto è associato con l’essere distaccati, privi di sensibilità ed empatia, al pari di una macchina o qualcosa di simile. In realtà nei limiti, l’essere calcolatori, ossia provare a concepire una persona o una situazione per quella che è ed agendo di conseguenza non è “negativo” se si tratta di un modus operandi non “estremo”. I problemi sorgono quando queste persone manifestano una tendenza estremamente distaccata che li porta anche ad essere dissociati dal conteso sociale, in alcuni casi. Ecco i segni calcolatori, secondo lo zodiaco!

Conosci i segni tradizionalmente calcolatori, secondo lo zodiaco? Sono questi!

Scorpione

E’ empatico ma riesce anzi spesso vuole essere calcolatore. In tal senso Scorpione è un profilo dai più volti, è in grado di essere molto sensibile ma quando qualcuno non gli va a genio o dimostra inaffidabilità diventa improvvisamente molto “cupo” e perde la sua tradizionale empatia, diventando distaccato e calcolatore come pochi altri.

Pesci

E’ una condizione che Pesci conosce bene, pur non essendo parte della propria scelta. Spesso è il contesto a rendere Pesci così distaccato e portato a “farsi i propri conti”. Il mondo spesso è troppo crudele con questo segno, ma questo non è una “giustificazione” sufficiente.

Cancro

Disponbili, empatici ma anche molto orientati a pensare agli “affari loro”. Cancro apparentemente altruisti ed “aperti” difficilmente si espongono se non incentivati oppure se non riteengono la situazione realmente conveniente. Anche quando si legano sentimentalmente c’è sepre una vena “calcolatrice.