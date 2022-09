Cosa succede se usi troppo collutorio: nessuno se lo aspettava

Con tante informazioni contrastanti sui pro e i contro sul collutorio, come facciamo a sapere cosa fa bene alla nostra salute orale? È importante ricordare che non esiste un approccio unico all’igiene orale. Per questo motivo se abbiamo dei problemi specifici dovremo parlarne con il nostro dentista.

Potremmo scoprire che alcuni prodotti funzionano meglio di altri e si adattano in maniera funzionale alla nostra cura orale. Ma soprattutto il nostro dentista saprà guidarci e consigliarci il prodotto più adatto a noi. In definitiva, l’igiene orale non deve essere un compito, ma una parte della nostra routine quotidiana. Ciò include anche l’uso quotidiano del collutorio.

Che cos’è il collutorio e come funziona?

Collutorio è un termine ampio che descrive qualsiasi prodotto utilizzato per pulire la bocca. Mentre la maggior parte dei collutori viene utilizzata come parte di una routine di igiene orale, altri sono utilizzati per trattare condizioni specifiche, come l’alito cattivo. Gli ingredienti più comuni dei collutori sono l’alcol (di solito circa il 25%) e il fluoro. Altri ingredienti includono oli essenziali (come menta piperita o eucalipto), mentolo, clorexidina e agenti aromatizzanti come saccarina, stevia o benzoato di sodio.

Il potere pulente del collutorio dipende dalla quantità di alcol che contiene. L’alcol uccide i batteri orali disidratandoli e può aiutare a prevenire l’accumulo di placca, uno strato appiccicoso di batteri che può ostruire le gengive. Il fluoro, invece, è un agente antibatterico che può aiutare a liberare la bocca dai batteri nocivi, in particolare quelli che causano i disturbi gengivali. Un’altra funzione del fluoro è la sua capacità di indurire lo smalto dei denti, aiutando a prevenire la carie.

Perciò, troppo collutorio può far male? La regola più importante da ricordare è che la moderazione è fondamentale. Usare il collutorio poche volte al giorno è improbabile che provochi danni. Anzi, può essere essenziale per mantenere una buona salute orale. L’uso del collutorio è un modo eccellente per rimuovere da denti e gengive tracce di cibo e batteri, che possono accumularsi dopo aver mangiato o scatenare malattie gengivali.

Una cosa da tenere presente è la quantità di alcol presente nel collutorio. L’alcol è un ingrediente importante del collutorio che aiuta a uccidere i batteri. Troppo alcol, tuttavia, può danneggiare i tessuti molli della bocca.

Alcol e fluoro

L’uso eccessivo di collutori a base di alcol può portare a una serie di problemi di salute, soprattutto per le persone con determinate condizioni mediche. Inoltre, invece di curare può causare alito cattivo, secchezza delle fauci e persino ulcere orali. Ma i danni peggiori sono stati rilevati a livello di fegato e pressione alta. Il problema riguarda proprio l’alto dosaggio di alcol contenuto nel collutorio.

Il fluoro è uno degli ingredienti più importanti del collutorio. Infatti può aiutare a prevenire la carie, che è la principale causa di perdita dei denti. Per essere efficace, è necessario applicare una certa quantità di fluoro sui denti. È importante notare che, sebbene il fluoro sia essenziale per la salute orale, una quantità eccessiva di fluoro può essere più dannosa di una quantità insufficiente.