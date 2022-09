Ecco come evitare il cattivo odore di umidità sui vestiti: la guida

Evitare il cattivo odore di umidità sui vestiti è possibile, se adotterai i rimedi giusti. Capita spesso che i vestiti nell’armadio puzzino di muffa o che emanino un cattivo olezzo appena lavati. Quasi sempre il problema è causato da un alto grado di umidità presente in casa, che andrebbe risolto all’origine. Se nel frattempo, però, non vuoi abiti che puzzano, potrai adottare alcuni semplici accorgimenti.

Come evitare il cattivo odore di umidità sui vestiti

Se i tuoi vestiti hanno un cattivo odore è probabile che dipenda dalla troppa umidità presente in casa. L’autunno è alle porte e con esso le giornate piovose. In questo periodo dell’anno facciamo i conti con i problemi legati all’umidità e alla comparsa della muffa in casa. Tra le conseguenze più sgradevoli che dobbiamo affrontare, ci sono gli abiti che tendono a impregnarsi di un cattivo odore.

Ti potrebbe interessare: Pulisci i mobili con una crema sbiancante fai da te: ecco la guida

Mentre trovi la maniera più efficace per contrastare l’umidità in casa, potrai facilmente evitare che i tuoi vestiti abbiano un odore sgradevole, adottando alcuni rimedi naturali. Nelle righe seguenti scoprirai i prodotti più utili, capaci di restituirti capi profumati.

Aceto di vino

Grazie all’aceto di vino potrai disinfettare i tuoi abiti ed eliminare la puzza di umidità. Ti basterà immergerli in una bacinella piena di acqua e con un bicchiere di aceto. Fai agire la miscela per almeno cinque ore e poi risciacqua. Altrimenti, potrai aggiungere mezza tazza di aceto in lavatrice, prima del risciacquo finale.

Bicarbonato di sodio

Per togliere l’odore di muffa dai vestiti potrai ricorrere al bicarbonato di sodio. Forse il prodotto naturale più efficace nel combattere olezzi e macchie che potrai usare. Sarà sufficiente aggiungere un po’ di bicarbonato nella vaschetta del detersivo e poi avviare il programma della lavatrice. Una volta finito il ciclo di lavaggio, dovrai stendere subito i panni all’aria aperta, in modo tale che i capi sappiano di buono.

Limone e sale

Anche una soluzione a base di sale e limone può aiutare a eliminare tracce di umidità e muffa dagli abiti. Dovrai unire un cucchiaino di succo di limone con due cucchiaini di sale e mescolare bene. Questa crema fai da te andrà cosparsa sul tessuto che puzza e lasciata agire per un po’. Infine, dovrai risciacquare con cura e lavare il capo in lavatrice o a mano.