Il concetto di socialità è molto complesso, essendo costituito da un’enorme numero di modi di fare, atteggiamenti verbali ma anche legati alla comunicazione del corpo che permettono di dare da subito un’idea particolare nei confronti delle persone che conosciamo. Solitamente siamo a nostro agio ad avere a che fare con personalità naturalmente cordiali, ossia coloro che sono affettuose ed accoglienti nei modi di fare, in particolar modo quando ci approcciamo ad un nuovo contesto. In alcuni casi l’eccessiva cordialità può essere anche sospetta, ma in genere non è il caso di questi segni, i più cordiali dello zodiaco.

Ecco i 3 segni più cordiali secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Gemelli

Il concetto di cordialità è particolarmente “sentito” per Gemelli che ha da subito la volontà spiccata a non far sentire gli altri a disagio. Gemelli è generalmente molto spontaneo, al punto che può destare qualche sospetto, come se “voglia apparire affettuoso ed accogliente. Ma è un modo di fare genuino che (quasi) sempree non nasconde secondi fini.

Toro

Toro invece non fa proclami ma non mette pressione ed accoglie le nuove conoscenze, in particolar modo quelle che risultano simpatiche “a pelle” dal segno in questione. Toro è un profilo equalitario, che tratta almeno all’inizio tutti nello stesso modo, mai troppo “aperto” ma neanche “chiuso”.

Leone

Leone ama la compagnia ed è sempre alla ricerca di personalità che siano in grado di farlo sentire bene. E’ un profilo egocentrico ma anche sinceramente interessato ad interfacciarsi con persone sempre nuove. Anche se Leone è bravo a “lisciare il pelo” alle persone nuove, così da scaturire un’impressione positiva, questo funziona e gli individui che conosce si “sentono accettati” dal Leone.