La psicologia continua a “fonirci” di terminologie che appaiono complicate ed estremamente particolari, ma che evidenziano anche una tipologia di comportamento definita che può essere riscontrata anche tra le persone che conosciamo. Un comportameento passivo-aggressivo definisce ad esempio un modo deliberato e mascherato di esprimere sentimenti di rabbia nascosti, una tendenza molto diffusa che può avere diverse “basi” e fonti, legate ad una condizione pre esistente ma anche legata all’esperienza. Secondo lo zodiaco, alcuni segni sono più portati ad essere passivo-aggressivi rispetto ad altri. Quali sono?

Ecco i segni “passivo-aggressivi” secondo lo zodiaco. Li conosci?

Pesci

L’ultima cosa che vorrebbe un Pesci è arrecare un danno o un fastidio agli altri. Per questa motivazione tende automaticamente a “tenersi tutto dentro” o quasi, ma questo non può che avere implicazioni negative. Infatti quando non ne può più, è solito “esplodere” in maniera molto evidente e particolarmente sorprendente con delle manifestazioni nervose, che contrastano il normale comportamento del Pesci.

Bilancia

Anche se è molto bravo ad “estraniarsi”, Bilancia comprende le difficoltà della natura umana, ma quando deve approcciarsi ad un contesto sociale, semplicemente adotta un atteggiamento passivo. Se subisce una offesa, solitamente non dice niente, ma questo accumulo porta ad una condizione di stress molto importante, difficile da controllare.

Cancro

E’ un segno “endemico” che non può nascondere ciò che lo rende nervoso. Cancro è quindi estremamente trasparente nelle proprie emozioni ed è portato a “celare” poco. Anche quando prova a tenersi dentro tutto, questo avviene manifestando un disagio che spesso influenza anche le altre persone.