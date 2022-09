Esistono personalità che riescono ad evidenziare un comportamento particolarmente evidente in ogni situazione, anche in quelle dove normalmente non le vedrebbero protagoniste. Questi segni, corrdati da tratti caratterali unici e impossibili da “acquisire” (deve esserci una predisposizione, insomma) riescono anche a “rubare la scena” con vari modi. I segni protagonisti possono evidenziarlo per una capacità di attirare l’attnzione, ma anche per una spiccata curiosità e capacità comunicativa, insomma per lo zodiaco il termine e generico ma proviamo a “dargli un significato”. Ecco i segni che sono nati protagonisti.

Ecco i segni sempre protagonisti in ogni contesto. Quali sono?

Acquario

Il meglio di se Acquario lo da in situazioni in cui non è prevista alcuna forma di costrizione. Acquario infatti non è un profilo efficiente, non ama seguire gli ordini ma preferisce rendersi protagonista per aggiungere un po’ di “pepe” ad una situazione poco stimolante. A volte un po’ invadenti, ma sempre genuini.

Leone

Simile il discorso per Leone, che inevitabilmente anche quando “non viene chiamato in causa”, a causa di un’egocentrismo quasi sfrenato ed una ineguagliabile cordialità, riesce a rubare la scena quasi a tutti, in modo estremamente convincente e stimolante. Anche se non ha grandi “argomenti”, riesce a far tirare l’acqua al proprio mulino con vari metodi.

Toro

Non è un profilo che ama sempre le attenzioni, ma quando ha qualche buona motivazione o quando è semplicemente di buon umore, riesce sempre a farsi ascoltare. Non è un chiacchierone, preferisce la qualità alla quantità delle parole, e questo risulta evidente anche durante i processi lavorativi.