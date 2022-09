Tenere “a posto” l’ambiente dove viviamo e lavoriamo appare come una necessità vera e propria, qualcosa che risulta parte del processo di crescita e di responsabilità arrivando a definire in parte la nostra personalità. Dall’ambiente di una persona infatti possiamo capire almeno parzialmente di “che pasta e fatto” ma il concetto di ordine e pulizia spesso diventa qualcosa di più indicativo fino a diventare una vera e propria mania. Sia tra gli uomini che tra le donne, i maniaci dell’ordine sono numerosi, e anche se teoricamente tutti possiamo diventarlo, alcuni profili secondo lo zodiaco tendono ad esserlo maggiormente. Ecco quali sono!

Ecco le donne che sono delle “maniache dell’ordine” secondo lo zodiaco. Le conosci?

Toro

Il concetto dell’ordine di Toro non è per forza legato ad un concetto di ordine estremo, ma è molto ampio. Toro è fissato con l’ottimizzazione dei tempi e degli spazi, ecco perchè vive spesso in condizioni non propriamente tranquille. Non tollera le cose fuori posto, sia fisicamente che concettualmente parlando.

Vergine

E’ disordinato ma a suo modo è fissato con l’ordine. Com’è possibile? A causa del concetto di ordine che è molto personale per Vergine. Guai a toccare o contestare il suo disordine, che costituisce una forma di contesto rilassante per Vergine.

Bilancia

Ogni cosa al suo posto per la donna Bilancia, che appare molto equilibrata ma è solo un’apparenza. Questa forma di ordine che traspare non è “naturale” ma la conseguenza di un lavoro continuo che la porta a condizioni di stress anche piuttosto stancanti per cercare l’ordine perfetto.