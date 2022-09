Effetto giungla nel terrazzo: ecco tutte le piante ideali da piantare

Per creare l’effetto giungla sul balcone o sul terrazzo di casa dobbiamo optare per una scelta di piante che sviluppano il loro fogliame. I terrazzi e i balconi sono ideali per la coltivazione di piccole piante che non richiedono molto spazio. Inoltre, consentono di godere delle piante senza dover dedicare loro molto tempo.

Con le piante giuste, possiamo trasformare il nostro piccolo spazio esterno in un giardino rigoglioso. Le piante di questo elenco richiedono poca manutenzione e sono facili da curare. Sono anche molto utili per la qualità dell’aria interna. Con le piante giuste, il vostro balcone o la vostra terrazza sembreranno una giungla e renderà l’ambiente più selvatico.

Piante effetto giungla

Le margherite Gerbera sono ottime piante da appartamento e sono perfette per il terrazzo o il balcone. Sono resistenti alla siccità e devono essere annaffiate solo una volta alla settimana. Se vogliamo dare un po’ di colore al balcone o al terrazzo, la gerbera è una buona opzione. Inoltre, agisce anche come filtro naturale dell’aria, contribuendo a rendere la casa un po’ più sana. Le margherite Gerbera si adattano meglio alla luce parziale del sole e in un terreno ben drenato.

Il pothos è una delle piante da balcone o da terrazzo più popolari e per una buona ragione. È facile da coltivare e può prosperare in un’ampia varietà di condizioni. Il Pothos è una pianta ideale per chi non ha il pollice verde. È una pianta molto resistente che può sopravvivere anche in condizioni di scarsa illuminazione. Si adatta meglio a un terreno ben drenato e alla luce solare indiretta. Può essere potato per crescere su un graticcio o lungo il bordo di un balcone. Infine è un ottimo pulitore dell’aria da sostanze chimiche tossiche come la formaldeide e il benzene.

La sansevieria è una pianta sempreverde con foglie spesse e carnose che richiedono pochissime attenzioni. Inoltre, richiede poca acqua. La pianta del serpente o lingua di suocera, altro nome della sansevieria, preferisce un terreno asciutto e si adatta meglio alla luce solare indiretta e luminosa. Perciò il terrazzo è il luogo ideale.

La Cordyline è una delle piante da terrazzo o da balcone più comuni. È una pianta tropicale che ama l’umidità, il calore e la luce del sole. È anche molto facile da curare e deve essere annaffiata solo una volta ogni due settimane. Ha anche alcuni benefici per la salute: può assorbire dall’aria sostanze tossiche e inquinanti.

Le begonie sono altre piante bellissime e colorate, disponibili in diverse varietà di forme, dimensioni e colori. Sono ottime piante da balcone o da terrazzo perché necessitano di poca acqua, luce solare e non richiedono particolari attenzioni. Possiamo anche coltivarle in vaso su un davanzale se non abbiamo un grande spazio all’esterno.

Assicuriamoci però di scegliere una varietà adatta alla coltivazione in casa. Nel negozio di giardinaggio possiamo trovare molte varietà diverse di begonie. Questo tipo di pianta non ama troppo l’acqua né tantomeno i terreni inzuppati. Le begonie sono piante ideali per i principianti perché richiedono poca manutenzione.