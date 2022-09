Il mondo del denaro “riguarda tutti”, perchè fondamentalmente i soldi da ogni punto di vista rappresentano una necessità continua e anche se concettualmente l’idea del denaro è sempre la stessa, nel concreto in contesto finanziario è in grande cambiamento ed evoluzione ma in molti casi questo avviene in maniera graduale, seguendo pari passo le tecnologie e le tendenze delle diverse epoche. Basta pensare alla carta moneta, oggi sarebbe impossibile immaginare un contesto privo delle banconote ma queste pur rappresentando un’invenzione antica non sono in realtà state così diffuse fino al’Ottocento. A partire dal 20° secolo ha iniziato a configurarsi il processo telematico finanziario che ha portato alla creazione di una serie di servizi e termini come l’estratto conto. Ma cos’è e come si richiede?

Estratto conto bancario, come si richiede? Ecco la guida

L’estratto conto è una forma di documentazione estremamente importante per qualsiasi forma di conto bancario, conto deposito ma anche carta prepagata e carta di credito, insomma ogni forma di strumento che permette la ricezione ed il pagamento di denaro presenta l’estratto conto. Il titolare deve poter avere accesso a questa importante forma di documentazione quando vuole, anche se la banca è altresì tenuta a fornirla a cadenza regolare, solitamente gli istituti di credito più tradizionali fanno recapitare una copia in forma fisica oppure telematica in determinati momenti dell’anno. L’estratto conto è una forma dettagliata di documentazione che evidenzia in modo preciso ogni entrata ed uscita dal conto, quindi bonifici, spese, e quant’altro, ed è sia utilizzato sia per fini informativi ma anche per contestare eventuali errori.

Il titolare ha il diritto di fare domanda di estratto conto e la banca è tenuta a fornirlo entro 90 giorni dalla data della richiesta o quantomeno evidenziare una risposta. La richiesta può essere presentata attraverso l’app bancaria, oppure attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure attraverso posta elettronica certificata (PEC). Generalmente il costo per la richiesta telematica è gratuita e costa pochi euro.