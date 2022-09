Friselle: la ricetta per prepararle croccanti e dorate

Le friselle sono un tipo di taralli tipiche del sud italia, principalmente della Puglia ma anche di Basilicata, Campania e Calabria; preparate con farina di grano duro, le sue origini risalgono addirittura ai fenici ed erano il pane da viaggio di marinai e pescatori in virtù delle loro prolungate capacità di conservazione. Ecco come prepararle!

Ingredienti per 10-12 friselle

360 gr di farina 0 o 00

300 gr di semola rimacinata

380 ml di acqua

3 gr di lievito di birra fresco

1 e 1/2 cucchiaino di sale

Preparazione

Iniziate preparando la biga liquida unendo in una ciotolina il lievito di birra sciolto in 50 ml di acqua e 50 gr di farina; mescolate con l’aiuto di una forchetta e lasciate quindi riposare per 2-3 ore. L’impasto dovrà raddoppiare di volume.

In una ciotola unite la farina con la semola e rimescolateli con una forchetta quindi unite poco alla volta l’acqua impastando con le mani; una volta esaurita l’acqua aggiungete la biga e il sale quindi continuate a impastare.

Versate su un piano spolverato di farina e impastate ancora fino a quando l’impasto non sarà diventato liscio e incordato; formate una palla e mettetelo a riposare in una ciotola con sopra della pellicola alimentare per 2 ore. Dovrà raddoppiare di volume.

Una volta pronto, rimettete l’impasto sul piano e ottenete un filone da cui dovrete ottenere 5 pezzetti da 208-210 gr ciascuno. Lavorate ciascun pezzetto ricavando dei filoncini che trasformerete in ciambelle unendo le due estremità di ognuno.

In una teglie ampia mettete sopra un foglio di carta forno le vostre ciambelle e lasciatele lievitare ancora per un altra ora circa.

Impostate il forno su statico a 220° e quando sarà caldo infornate le friselle lievitate per 20-25 minuti quindi tiratele fuori e lasciate raffreddare. Impostate il forno adesso a 170° e dopo aver tagliato a metà le friselle rimettetele in forno a cuocere per altri 40 minuti quindi abbasate la temperatura a 160° e continuare la cottura per altri 30-40 minuti; se non dovessero essere dorate aumentate la temperatura a 180° per gli ultimi 10 minuti di cottura facendo attenzione che non si brucino.

Fate raffreddare e servitele dopo averl condite come più preferite, con pomodoro fresco, olio, alici etc.

Buon appetito!