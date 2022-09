Nel periodo della primavera e dell’estate escono dal letargo svariati insetti tra cui le vespe. Queste possono essere pericolose, specialmente per i soggetti allergici o se si generano dei veri e propri nidi, e se possibile vanno scacciate dai propri terrazzi per renderli sicuri.

Per fare ciò, vi sono vari metodi, diversi perfetti per allontanarle ed altri orientati ad eliminarle. Rammentiamo infatti che, mentre le api non vanno affatto uccise ma solo allontanate, le vespe possono essere uccise senza provocare danni all’ecosistema. Vediamo quindi insieme come gestire la presenza di vespe nel terrazzo.

Germania lo fanno da anni: usa il bicchiere e questo ingrediente contro le vespe

Quando si pensa ad allontanare le vespe è fondamentale pensare prima di tutto a metodi naturali. Questo perché essi sono economici e semplici da attuare. Non a caso i rimedi naturali sono quelli più utilizzati per scacciare le vespe dal terrazzo, utilizzando altre soluzioni solo in caso questi non siano efficienti.

Uno dei rimedi naturali per allontanarle dal terrazzo è l’uso dell’aglio. È indispensabile mettere uno spicchio di aglio dentro un bicchiere. L’aglio va attentamente schiacciato. In alternativa, si possono utilizzare le spezie in polvere, basta che comprendano una percentuale di aglio.

È raccomandato collocarle in dei bicchieri agli angoli e nel perimetro del terrazzo, per far sì che le vespe rinuncino all’avvicinarsi. È necessario tenerlo per almeno una settimana, o anche fisso se non vi dà fastidio il profumo. Le vespe sentendo tale odore pungente si allontaneranno da sole. In alternativa, se quello che vi dà fastidio non è la presenza delle vespe, ma il fatto che si avvicinino a voi, potete usare il miele con un po’ d’acqua, posizionato in un punto del terrazzo dove non ci sono persone.

Si può collocare la miscela in un bicchiere o su di un cartoncino. Esse verranno attirate e piazzandosi in tale zona vi lasceranno in pace. Nel migliore dei casi prenderanno un po’ della sostanza e voleranno via, per portare al nido il malloppo succulento.

Un sostegno per allontanarle in modo naturale è infine certamente quello di mettere piante di aloe, peperoncino o citronella nel proprio terrazzo: per le vespe sono delle piante repellenti e quindi si allontaneranno da sole, come già capita anche con le zanzare. Ecco dunque il metodo del bicchiere utilizzato per allontanarle.