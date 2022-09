Il concetto di “uomo forte” non mette daccordo tutti, ma indifferentemente dalle opinioni, è normale perlomeno provare rispetto “superficiale” per le persone razionali e dotate di una capacità di analizzare le situazioni in modo coerente e logico, in sostanza chi può vantare un atteeggiamento “lucido”. Gli uomini lucidi costituiscono una forma estremamente popolare in tutti gli ambiti perchè sono molto affidabili e raramente si lasciano prendere dal panico, senza per questo risultare fastidiosi e saccenti. Secondo lo zodiaco gli uomini lucidi sono prevalentemente parte dei seguenti segni.

Gli uomini più lucidi secondo lo zodiaco. Sai quali sono?

Acquario

Alcuni definiscono Acquario al pari di un “incoscente” perchè si getta a capofitto in situazionii senza considerarne i rischi al 100 %. Non è propriamente così, ma è indubbio che sono dotatii di una capacità ragionativa che li porta ad estraniarsi dalle situazioni critiche, almeno in parte. Quasi niente stressa fino in fondo Acquario al punto da fargli perdere il controllo.

Toro

E’ un uomo “fermo”, capace di prendere decisioni su due piedi in modo efficace e convinto. Quando può però per ottenere i risultati migliori, da il meglio di se quando ha un minimo lasso di tempo da dedicare alla propria gestione, che sia lavorativa, sia personale. Riesce in molti casi a gestire singolarmente ogni dettaglio e questo lo fa apparire molto lucido.

Capricorno

E’ quasi un calcolatore quando si tratta di gestire le situazioni. Capricorno non prenderà mai una decisione alla leggera ma allo stesso tempo non è uno che da l’idea di impiegarci troppo tempo quando è portato ad una scelta. Quasi mai cambia idea.