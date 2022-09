I Culurgiones: ecco come prepararli

I culurgiones, o angiulotus, sono un tipo di pasta ripiena originario della Sardegna; ripieni di patata, pecorino e menta (ma esistono anche delle varianti con l’aggiunta di scorza di limone o arancia grattugiata per esempio), sono perfetti per delle occasioni speciali o dei pranzi in famiglia. Ecco la ricetta per prepararli come da tradizione!

Ingredienti per 4 persone

320 gr farina 0 o 00

200 gr di semola rimacinata

300 ml di acqua

1 kg di patate bianche farinose

120 gr di pecorino sardo grattugiato

20-25 foglie di menta

2 spicchi di aglio

pepe nero

sale

olio evo

Preparazione

Come prima cosa prendete l’aglio e tagliate entrambi gli spicchi a metà, rimuovendo l’anima, quindi metteteli dentro una tazzina da caffé insieme a due cucchiai di olio per una decina di minuti.

Nel frattempo bollite le patate in abbondante acqua finchè non saranno cotte abbastanza da spappolarsi; scolatele e schiacciatele quindi lasciatele raffreddare e unite il pecorino, una presa di sale, la menta tritata al coltello e l’olio aromatizzato all’aglio dopo aver rimosso quest’ultimo.

Mescolate bene il tutto fino ad ottenere un composto ben amalgamato e morbido e lasciatelo riposare in frigo per circa 12 ore (o almeno 4).

1 ora prima di tirare fuori il ripieno occupiamoci della pasta.

In una ciotola capiente versate le farine e due prese di sale e mescolate con una forchetta quindi versate un cucchiaio di olio e l’acqua a filo, poco alla volta, incorporandola costantemente. Impastate a mano fino ad ottenere una pasta liscia e omogenea, ben compatta.

Formate una palla, coprite con pellicola alimentare e lasciate riposare per 30 minuti a temperatura ambiente lontano dalla luce diretta del sole.

Stendete la pasta e sfogliatela fino a 3 mm; ricavata con un coppapasta dei dischetti di circa 10-11 cm. Al centro di ogni dischetto versate un cucchiaio di ripieno quindi partendo da un punto iniziate a richiuderlo con delle pieghe concentriche, una sull’altra, in modo da donare al culurgiones la tradizionale forma a spiga di grano.

Una volta pronti potrete metterli a bollire (aspettate che tornino a galla prima di scolarli) e condirli in modo classico con della salsa rustica di pomodoro o con burro e salvia.

Buon appetito!