In questa città mangerai la migliore pasta con il guanciale di tutta Italia

Il guanciale è uno degli alimenti preferiti dalla maggior parte degli Italiani. Uno dei cibi più amati dalla popolazione è la carbonara, piatto tipico Romano. Ma quali sono le migliori paste con il guanciale? Vediamo insieme quali sono i piatti tipici.

Pasta alla gricia e l’amatriciana

Popolare e sostanziosa la pasta alla gricia è un grande classico della cucina tipica romana. Si dice che la pasta alla gricia sia stata inventata dai pastori laziali che con pochi ingredienti preparavano un piatto semplice ma altrettanto nutriente e gustoso. Per cucinarla occorrono dell’ottimo guanciale, una generosa dose di pecorino romano DOP, il pepe nero e una confezione di pasta corta, meglio se rigatoni. La pasta alla gricia si prepara in 15 minuti ma il nostro consiglio è di gustarla con calma! Assaporarla nella città natia, magari in una delle trattorie del centro storico, è un’esperienza unica. Anche l’amatriciana è uno dei piatti tipici della cucina italiana e non solo. L’amatriciana si fa con i bucatini ai quali devono essere aggiunti gli ingredienti della pasta alla gricia e i pomodori pelati. C’è chi non disdegna un pizzico di peperoncino essiccato che dona al piatto una nota piccante.

La carbonara: la regina Romana

La carbonara è il piatto caratteristico del Lazio e soprattutto di Roma. In tutto il mondo provano a riprodurre questa deliziosa pasta, ma i romani hanno molto a cuore la ricetta tradizionale. Quindi, se si vuole mangiare un autentico piatto di pasta alla carbonara bisogna rispettare la tradizione. La panna ad esempio, utilizzata spesso all’estero, non è un ingrediente della carbonara. La pancetta? Idem. Secondo la ricetta classica gli ingredienti per il condimento sono cinque: guanciale, uova, pecorino romano, sale e pepe. Per quanto riguarda il formato della pasta, gli esperti dicono di utilizzare gli spaghetti. Anche se mezze maniche e rigatoni consentono di assaporare meglio il condimento che rimane al loro interno.

Dove mangiare la migliore carbonara a Roma

A Roma vi sono una grande quantità di posti dove poter mangiare la pasta alla Carbonara. In particolare ci sono alcuni che meritano una piccola attenzione. Ad esempio, nell’Osteria la Carbonara avrete l’opportunità di assaggiare la vera carbonara. Il menù propone piatti tradizionali romani e le porzioni sono abbondanti. Quindi consigliamo di arrivare affamati, è un peccato lasciare nel piatto queste squisitezze. I clienti, inoltre, sono invitati a scrivere sui muri per lasciare un ricordo della loro visita. Inoltre, l’origine del nome del locale non proviene dal noto piatto di pasta, ma dalla sua prima proprietaria che aprì l’osteria durante i primi anni del 900. Infatti la donna era sposata con il carbonaio del quartiere.