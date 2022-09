Molte donne credono sia meglio dormire senza reggiseno, mentre altre lo tengono h24. Cosa spinge le donne a pensare questo? Ecco la risposta dell’esperto.

La scienza dà ragione a chi lo indossa anche per dormire, soprattutto se “signore” di una certa età. Tuttavia ci sono due studi contrastanti, ma noi ci affidiamo a quello più recente; l’invito viene da Marco Klinger, responsabile di chirurgia plastica dell’Humanitas, in risposta allo studio pubblicato dal professor Jean-Denis Rouillon, specialista in medicina sportiva che suggerisce di eliminare questo indumento.

Perché è importante mettere il reggiseno

Secondo i recenti studi, avere il seno “libero” stimola i muscoli e li costringe a lavorare. Il reggiseno preserva le tenui connessioni che si trovano tra il piano basale della ghiandola mammaria e i muscoli pettorali chiamate legamenti di Cooper. In sintesi, portare il reggiseno significa risparmiare alle mammelle l’azione della forza di gravità, che notoriamente attrae ogni corpo verso il centro della terra, ossia verso il basso. Ovviamente bisogna fare i conti con la genetica: le donne che tendono alla ptosi della mammella, ossia ad avere il seno verso il basso, purtroppo nel corso del tempo lo avranno proprio così. Dipende anche dalla taglia ovviamente!

I benefici di indossarlo

Indossare il reggiseno porta più benefici che altro, quindi meglio farlo!

Per chi ha un seno abbastanza grande, è utile perché può aiutare la postura

Per le donne che hanno un seno piccolo, serve per evitare sollecitazioni

Durante l’allenamento bisogna usarlo obbligatoriamente per evitare problemi

Come avere sempre un seno sodo

Le oscillazioni di peso non fanno bene se vuoi sempre avere un seno sodo! Attenersi a una dieta ben bilanciata e costante aiuterà a evitare fluttuazioni di peso che possono causare ulteriori danni al tessuto mammario. Come sempre è fondamentale l’idratazione e inserire grassi sani come pesce, oli, noci e avocado che possono migliorare le condizioni della pelle, rendendo il seno più sodo.

Inoltre mantenere una postura corretta è essenziale, con la schiena curva e piegata il seno cederà. Perciò mantieni la schiena dritta e le spalle indietro: una buona postura lavora per distribuire uniformemente il peso nel corpo e aiuta a proteggere dal cedimento.

Una tecnica molto utile è l’auto-massaggio al seno. Può aiutare a migliorare il flusso sanguigno e rafforzare il tessuto mammario. Puoi effettuare movimenti verso l’alto ogni giorno per 10-15 minuti, utilizzando oli diversi a seconda delle condizioni della tua pelle.