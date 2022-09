Pulisci i mobili con una crema sbiancante fai da te: ecco la guida

Se hai mobili ingialliti o spenti, puoi pulirli con una crema sbiancante fai da te. Un mobile bianco, che sia di legno o laccato, può aggiungere eleganza al contesto, a patto che mantenga la sua originale luminosità. Purtroppo con il tempo e una continua esposizione al fumo o al sole, le superfici possono ingiallirsi e perdere brillantezza. Non disperare. Esistono rimedi naturali in grado di pulire e sbiancare i tuoi mobili, per farli diventare come nuovi.

Ecco la crema sbiancante fai da te per pulire i mobili

I mobili bianchi, laccati o in legno. tendono a ingiallirsi o perdere brillantezza con più facilità rispetto a quelli colorati. È importante, di tanto in tanto, pulirli e sbiancarli, per restituire loro l’antico splendore. Per farlo, non dovrai ricorrere ai prodotti in commercio, troppo spesso aggressivi e inquinanti. Potrai realizzare una crema sbiancante fai da te, usando ingredienti naturali.

Mobili in legno

Se devi pulire e sbiancare un mobile in legno, ti converrà ricorrere a prodotti naturali, più delicati rispetto a quelli chimici. Potresti realizzare una crema sbiancante fai da te a base di acqua e aceto di vino. Ti basterà una quantità uguale di acqua e aceto dentro un recipiente e mischiare bene. Immergi quindi un panno in microfibra e passalo sul mobile. Infine, risciacqua.

In alternativa, andrà bene anche una soluzione realizzata con acqua tiepida e bicarbonato di sodio. Le sua qualità sbiancati sono note a tutti. Per sfruttarle al meglio, ti converrà diluirlo in acqua tiepida, mescolare con cura fino a ottenere una crema sbiancante che potrai spalmare sul mobile. Risciacqua con un panno pulito immerso nell’acqua.

Mobili laccati

I mobili bianchi laccati sono tanto belli quanto delicati. Averne cura, pulendoli con una crema sbiancante, è indispensabile. Potrai utilizzare una soluzione fai da te ottenuta mescolando il sapone di Marsiglia con l’acqua calda. Immergi un panno in microfibra nella miscela e strofina delicatamente sulla superficie. Non solo sbiancherai il mobile, ma lo profumerai nel contempo.

Altrimenti, potresti provare a creare un prodotto sbiancante fai da te usando la fecola di patate. Può sembrarti strano, ma la fecola di patate mischiata all’amido di mais dentro un recipiente pieno di acqua calda forma una crema sbiancante molto efficace. Distribuita sul mobile da sbiancare gli restituirà la brillantezza persa. Se vorrai aggiungere un pizzico di profumo, una volta risciacquato, potrai passare poche gocce di un olio essenziale a tuo gradimento.

Il modo migliore per prendersi cura dei tuoi mobili bianchi e non averli opachi è praticare questo trattamento almeno una volta al mese, senza usare spugne ruvide e abrasive.