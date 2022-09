Pulizia dei sandali: ecco i 3 trucchi super efficaci che nessuno conosce

La pulizia dei sandali non richiede una conoscenza specifica ma l’attuazione di 3 semplici trucchi super efficaci che nessuno conosce. Tutti possediamo almeno un paio di sandali, no? Allora, siamo ben consapevoli di quanto tempo e quanto impegno ci vuole per mantenerli puliti ed esteticamente a posto.

I sandali sono tra le calzature che richiedono una manutenzione costante perché si sporcano molto rapidamente a causa del sudore e del contatto diretto della pelle con il tessuto. Basta indossarli solo una volta per vedere già la differenza e notare la nostra impronta come ricordo indelebile sulla scarpa.

Ti potrebbe interessare: Ecco cosa bisogna assolutamente pulire in casa a fine estate

Non è solo la loro propensione a sporcarsi, ma anche la difficoltà a pulirli che spinge la maggior parte delle persone a evitare di comprarne un paio oppure di cambiarli più spesso di quanto in realtà occorrerebbe. I cinturini e le piccole fessure offrono, inoltre, il terreno perfetto per i microbi, rendendo il processo di pulizia più impegnativo. Detto questo, non è impossibile mantenere i sandali in buono stato seguendo questi alcuni semplici trucchi.

Usare sempre una crema per i piedi prima di indossare le scarpe

Una delle cause principali del cattivo odore dei piedi è l’accumulo di batteri che lo provocano. Questi batteri prosperano in condizioni di caldo e umidità, proprio come gli spazi tra le dita e le fessure del piede. Per evitare l’odore dei piedi, è essenziale pulirli prima di indossare i sandali. In commercio esistono diverse creme per i piedi che svolgono diverse funzioni.

Alcune delle migliori creme per i piedi per i sandali sono:

burro di limone di Burt’s Bees;

crema piedi alla carota Biotique;

burro di karité L’Occitane.

Quando si usa una crema per i piedi, assicurarsi che non contenga alcol. L’alcol secca la pelle e favorisce lo sviluppo dei batteri. Inoltre, a lungo andare, può provocare delle irritazioni difficili da eliminare.

Usare uno spray antibatterico dopo ogni utilizzo

È importante mantenere i sandali sempre puliti. Uno dei modi migliori per farlo è utilizzare uno spray antibatterico. Gli spray sono facili da applicare e possono uccidere i batteri anche nelle più piccole fessure dei sandali. Inoltre, questi prodotti, possono essere utilizzati su qualsiasi tipo di calzatura e sono abbastanza facili da trovare.

Come utilizzare gli spray antibatterici per la pulizia dei sandali? Per prima cosa, spruzziamo accuratamente il prodotto nei sandali all’esterno e nelle parti interne. Poi dovremo lasciare il tempo al prodotto di agire e quindi lasciare asciugare per almeno un’ora. Quando sarà il momento di indossare i sandali dovremo assicurarci che siano completamente. In caso contrario potrebbero rimanere ben visibili delle macchie difficili poi da eliminare.

Pulizia dei sandali quando serve e asciugatura al sole una volta alla settimana

Asciugare i sandali al sole una volta alla settimana ma senza mai metterli sotto la luce diretta. Questo aiuterà a eliminare i batteri che potrebbero essersi sviluppati all’interno dei sandali. La luce del sole è un modo semplice ed economico per disinfettare i sandali sebbene troppo sole possa rischiare di scolorirli. Mettiamoli ad asciugare nelle ore meno calde della giornata.